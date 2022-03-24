بديل الكولاجين.. كريم لبان الذكر المعجزة لتبيض وشد البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه نهائيا

كريم لبان الذكر اقوي كولاجين طبيعي لشد البشرة يمكنك تطبيق خليطه المتميز والمثالي للحصول على البشرة فتكون خالية من أي تجاعيد وخالية تماما من أي مظهر مترهل، ومن الممكن أن تستعملي مكون لبان الذكر بعد أن تقومي بطحنه حيث أن تطبيقه على البشرة يعمل على الإزالة لأي بقع أو تراكمات من أي مواد ملوثة على البشرة ومن خلال الاستمرار في تطبيق خليط من مكون لبان الذكر فهذا ما يحقق للبشرة المظهر المتجانس من حيث وحدة اللون والمظهر الغير مترهل والمشدود طبيعيا وبطريقة طبيعية آمنة، ومن خلال تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات التي تتعلق بفوائد خليط لبن الذكر وأهم مكوناته الأساسية والطريقة المتبعة للتطبيق.

كريم لبان الذكر اقوي كولاجين طبيعي لشد البشرة

البشرة من الممكن أن يتم تعزيز مستوى الكولاجين فيها عن طريق مكون لبان الذكر وتطبيق وصفاته الطبيعية على الوجه، وتبييض البشرة أيضا من خلال الاستعانة بمكون لبان الدكر، والذي يعتبر واحد من المقادير الطبيعية التي لها أثر إيجابي على البشرة كما أنه يساعد في استعادة نضارتها، ومن خلال الاستعمال لهذه التركيبة الطبيعية من الممكن أن تتخلص البشرة من أي تواجد للبقع الدكن على الوجه، ومن الممكن أن يتم إعداد تركيبة لبان الذكر من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية:

مكونات لتبيض البشرة بلبان الدكر

أهم المكونات الأساسية للبان الذكر ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقة صغيرة مكون لبان الذكر.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة زيت الزيتون.

ملعقة الليمون.

ملعقتان من مكون الزبادي.

ملعقة صغيرة كركم.

طريقة التحضير للخليط

أسهل الخطوات التي تيسر على كل فتاة أن تقوم بالتحضير لوصفة من الكولاجين الطبيعي من مكون لبان الذكر ما يلي في النقاط القادمة: