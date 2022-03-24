 خطوات تجهيز قهوه الموكا بالطريقة الأصلية وأهم فوائدها

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عمر شويل - جدة خطوات تجهيز قهوه الموكا بالطريقة الأصلية وأهم فوائد تعتبر قهوه الموكا من أصل يمني وتختلف كثيراً عن القهوة التي اعتدنا على تناولها بشكل يوم وتحتوي على الكثير من الفوائد الهامة والمفيدة لصحة الجسم وبالتالي لا تحتاج الكثير من الوقت أو مكونات عند تجهيزها فى المنزل، لهذا سوف نوضح لكم خطوات ومكونات تجهيز قهوة الموكا وأهم الفوائد الموجودة فيها.

عمل قهوه الموكا

المكونات، كوب من الحليب البودرة ربع كوب من ماده النسكافيه وكوب من الكريمة الطازجة ونصف كوب من الكاكاو وقليل من الماء وسكر على حسب الرغبة.

طريقه التحضير

في الخطوه الأولى يتم تجهيز جميع المكونات الجافة والتي تشمل النسكافيه والكاكاو والسكر والكريمة والحليب البودرة ويتم حفظها في وعاء محكم الغلق لعدة اشهر وبالتالي لن يصيبها اي ضرر أو تلف نهائيا.

اما في حالة تجهيز قهوه الموكا يتم غلى الماء جيداً ثم إضافة جميع المكونات التي قمنا بتوضيحها من خلال السنوات الماضيه بمقدار ملعقتين لكل كوب ماء أو ثلاث ملاعق إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون المواقع الثقيلة وتقليبها ثم يتم تناولها وهي ساخنة وبالهناء والشفاء.

فوائد قهوة الموكا

تعتبر قهوة الموكا من أفضل المشروبات الساخنة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص لأنها تمدهم بالطاقة والنشاط والحيويه والضعف التي يحتاجها الجسم بشكل يومي.

تعمل على الوقاية من الاصابة بالسرطان والالتهابات بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة.

تعمل على توسيع القصبات الهوائية وتعالج ضيق التنفس وتقلل من آثار الربو. تحتوي قهوه الموكا على بعض تعمل على تقليل ضغط الدم المرتفع وارتخاء الأوعية الدمويه كما أنها تحافظ على صحه الدماغ وعملية التذكر.

تعمل على تقليل نسبه الكوليسترول في دم الانسان والوقاية من التجلطات الدمويه وتحافظ على صحة القلب.

تعمل على تقليل التعب والاجهاد وتقوم بتهدئه الجهاز العصبي وتحسين الحاله المزاجيه.