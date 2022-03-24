نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تعب.. فكرة جبارة لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو قدامك 30 كيلو هتقشريهم في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير الثوم بسرعة الصاروخ من الممكن أن تقوم به ربة المنزل من خلال الاستعانة بالمكونات البسيطة والوسائل التي أن الممكن أن تساعد كل ربات البيوت على أن تقمن بإنجاز مهمة التقشير للثوم وفي أقل وقت ممكن، وهناك العديد من الطرق والحيل التي من الممكن أن تقومي بها في المنزل وتحقق لك السرعة في إنجاز التقشير للثوم، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نوضح أهم الخطوات التي تساعدك في أن تحصلي على الثوم مقشر بسرعة وفي غضون وقت وجيز.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

تقشير الثوم بسرعة لا بد وأن يتم بطرق متاحة لجميع ربات البيوت وليس من خلال استعمال أي أدوات معقدة الاستعمال فقط عليك أن تتبعي خطوات بسيطة تكون من أهم ما يمكن اتباعه لتقشير الثوم وبسرعة الصاروخ، ومن أهم ما يجب أن يستخدم كي تقشري فصوص الثوم التي تحتاجينها بوصفات الأطعمة ما يلي:

تقشير الثوم بسرعة بالملح

طريقة ممتازة من الممكن عن طريقها أن يتم التقشير وفي منتهى السرعة للثوم، وتعتبر الطريقة متميزة للحصول على الثوم مقشر سريعا بعد فرك كمية من فصوص الثوم المراد تقشيرها بهذا المكون والذي يساعد في سرعة انزلاق القشور من فوق فصوص الثوم، ومن الممكن أن نستخدم الملح الخشن أيضا.

تقشير الثوم بسرعة باستعمال كيس بلاستيك

الكيس البلاستيك من الوسائل المثالية والتي من خلالها من الممكن أن يتم التقشير السلس والسريع لكمية كبيرة من الثوم حيث يتم وضع الكمية التي تحتاجها ربة المنزل من الثوم في داخل الكيس ومن ثم يتم إحكام غلق الكيس وتفريغه بشكل تام من الهواء وبمطرقة التحضير للبانيه والاستيك من الممكن أن تقوم بالطرق الخفيف على الثوم، وهذا ما يجعل من السهل النزع التام للقشور من فوق فصوص الثوم.

تقشير الثوم بسرعة بالماء

طريقة سهلة للحصول على الثوم مقشر سريعا وفي أقل وقت ممكن حيث يتم وضع الكمية المراد تقشيرها من الثوم بالوعاء الملائم، ومن الممكن أن تضعي الثوم بالماء الساخن أو البارد، وهذا ما يقلل من التصاق فصوص الثوم بالقشور