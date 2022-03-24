نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيش الخضار والبيض فطور وعشاء مختلف في المقال التالي

يعتبر كيش الخضار من أشهى وألذ الوصفات التي يمكنك تجربتها وتقديمها على وجبة الفطور أو العشاء كتغير فهي مغذية للغاية وتجمع بين أنواع مختلفة من الخضروات بالإضافة إلى البيض مما يجعل تلك الفطيرة وجبة متكاملة، تعرفي هذا المقال على المقادير المطلوبة وطريقة تحضير تلك الفطيرة الشهية في المنزل بكل سهولة. كيش الخضار المقادير اللازمة لعمل الطبق: ست ملاعق كبيرة من الجبنة الشيدرالمبشورة ناعم. مقادير العجين: كوبان إلا ربع من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

ثلثا كوب من الزبدة الغير مالحة بدرجة حرارة الغرفة.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

رشة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

ملعقة كبيرة من اللبن السائل. مقادير الحشو: حبة صغيرة من الكراث المفروم ناعم.

جزرتان مبشورتان ناعم.

نصف حبة كبيرة من الفلفل الأحمر المقطع مكعبات.

حبة صغيرة من الكوسة المقطعة ناعم أو المبشورة.

كوب ونصف من قطع المشروم الفريش المقطع شرائح.

ملعقتان كبيرتان من زيت زيتون البكر الممتاز.

حفنه صغيرة من بقدونس الأخضر المفروم ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل ال أبيض المطحون ناعم أو يمكن استخدام الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح الأبيض الناعم. مقادير دهن الوجه: ثلثا كوب من كريمة الطهي.

نصف كوب من اللبن السائل.

بيضتان كبيرتان في الحجم.

ملعقة إلا ربع صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأ بيض أو الفلفل الأسود المطحون ناعم. خطوات تحضير كيش الخضار: لتحضير العجين يتم خلط المكونات الجافة معاً. تضاف الزبدة وتقلب مع الدقيق والخليط. يخفق البيض مع اللبن ثم يضاف إلى خليط الدقيق. تقلب المكونات حتى تحصلي على عجينة متجانسة. تغلف العجينة بورق الاسترتش وتوضع في المبرد لمدة ساعة. لتحضير الحشو يتم تسخين الزيت على نار متوسطة. تضاف قطع الخضار وتقلب معاً ثم تتبل بالملح والفلفل ويضاف البقدونس وتقلب. بعد أن ينضج الخليط يرفع من على النار. أحضري قالب التارت وادهنيه بالزبدة من الداخل. افردي العجينة وضعيها داخل التارت حتى تأخذ شكله. ضعي رشة من الجبن الشيدر ثم ضعي الحشو ووزعيه. في طبق اخفقي مكونات دهن الوجه ثم أضيفيها فوق الحشو. ضعي كمية من الجبنة الشيدر على الوجه حتى تغطيه ثم اخبزيها لمدة نصف ساعة في الفرن. عمر شويل - جدة كيش الخضار والبيض فطور وعشاء مختلف - ثقفني

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