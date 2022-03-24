طريقة عمل صلصة الطماطم الحارة على الطريقة التركية

صلصة الطماطم الحارة على الطريقة التركية يتم تقديمها بجانب الكثير من الوجبات وهي ذات مذاق رائع خاصة مع إضافة الفلفل الحار إليها، ومستوحاة من المطبخ التركي الذي يقدم لنا أطيب الأكلات وفيما يلي تعرفوا على المكونات المطلوبة لتحضير صلصة الطماطم الحارة على الطريقة التركية.

مكونات صلصة الطماطم الحارة على الطريقة التركية

بالمكونات التالية يمكن عمل صلصة الطماطم الحارة على طريقة المطبخ التركي:

حبة من البصل مقطع أرباع.

ثلاث فصوص من الثوم.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

رشة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

أربعة من ثمار الطماطم مفرومة فرم ناعم.

ملعقة صغيرة من البابريكا الحارة.

أربع أرغفة من الخبز العربي مقطع أرباع.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون لدهن الصينية.

طريقة تحضير صلصة الطماطم الحارة على الطريقة التركية

صلصة الطماطم الحارة هي طبق جانبي ذو طعم لذيذ يتم تقديمه بجانب الكثير من الأكلات ولذلك يجب أن يكون متوفر ولذلك يمكنكم إعداده في وقت قصير في المنزل باستخدام المكونات السابقة، وذلك من خلال هذا الخطوات: