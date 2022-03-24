نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صلصة الطماطم الحارة على الطريقة التركية في المقال التالي
صلصة الطماطم الحارة على الطريقة التركية يتم تقديمها بجانب الكثير من الوجبات وهي ذات مذاق رائع خاصة مع إضافة الفلفل الحار إليها، ومستوحاة من المطبخ التركي الذي يقدم لنا أطيب الأكلات وفيما يلي تعرفوا على المكونات المطلوبة لتحضير صلصة الطماطم الحارة على الطريقة التركية.
مكونات صلصة الطماطم الحارة على الطريقة التركية
بالمكونات التالية يمكن عمل صلصة الطماطم الحارة على طريقة المطبخ التركي:
- حبة من البصل مقطع أرباع.
- ثلاث فصوص من الثوم.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- رشة من الكزبرة الجافة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة من الكمون.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- أربعة من ثمار الطماطم مفرومة فرم ناعم.
- ملعقة صغيرة من البابريكا الحارة.
- أربع أرغفة من الخبز العربي مقطع أرباع.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون لدهن الصينية.
طريقة تحضير صلصة الطماطم الحارة على الطريقة التركية
صلصة الطماطم الحارة هي طبق جانبي ذو طعم لذيذ يتم تقديمه بجانب الكثير من الأكلات ولذلك يجب أن يكون متوفر ولذلك يمكنكم إعداده في وقت قصير في المنزل باستخدام المكونات السابقة، وذلك من خلال هذا الخطوات:
- ضعي كل من الفلفل الأخضر الحار والبصل المقطع، والثوم في وعاء الخلاط الكهربائي واخلطي هذه المكونات.
- سخني ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون في وعاء على النار ثم أضيفي خليط الفلفل المطحون وقلبيه حتى تذبل المكونات.
- نضيف معجون الطماطم ثم نحرك جميع المكونات.
- أضيفي التوابل مثل الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الناشفة، والبابريكا الحارة وقلبيهم بشكل جيد.
- ضعي الطماطم المفرومة ثم اتركي هذا الخليط حتى يتسبك ويتماسك.
- ندهن صينية الفرن بملعقة صغيرة من زيت الزيتون قبل وضع المكونات عليها.
- نوزع الخبز العربي وندهن الوجه بخليط الثالثة الحمراء.
- نحمى الفرن على درجة حرارة متوسطة قبل إدخال الخبز إليه.
- ندخل الصينية إلى الفرن ونتركه لمدة عشر دقائق حتى يتم تحمير الوجه.
- بعد ذلك يقدم الخبز بالصلصة الحارة على الطريقة التركية.
- أو يمكن تخزين الصلصة الحارة في الثلاجة وتقديمها بجانب الأكلات الأخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل صلصة الطماطم الحارة على الطريقة التركية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.