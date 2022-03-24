طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بكل أسرارها زي الحلواني

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طريقة عمل البسبوسه بالقشطه من الأشياء التي تزداد عمليات البحث عنها كثيراً من ربات البيوت، الذين يريدون معرفة الطريقة الصحيحة لعمل البسبوسة في البيت، حيث انها من الحلويات التي يحبها الأطفال والكبار، ويتم تقديمها في الحفلات ويمكن ان يتم عملها بطرق مختلفة منها البسبوسة السادة، ولكن اليوم سوف نوضح لكم الطريقة التي يتم بها عمل البسبوسة ومعها القشدة. مكونات عمل البسبوسة بالقشطة 2 كوب سميد

1 كوب لبن زبادي

نصف كوب سمن

نصف كوب سكر

ملعقه صغيرة بيكنج باودر

ملعقتان كبيرتان من العسل يكون أبيض

علبتان من القشطة

فستق مكونات شربات البسبوسة 1 كوب ونصف من الماء

1 كوب ونصف من السكر

مع نصف ليمونه وملعقه كبيره سمنه

نقوم بتجهيز الشربات حيث نضع الماء والسكر على في اناء على النار ونتركهم حتى يغلي وبعد ذلك نضيف عصير الليمون يغلى مرة اخرى ثم نضع السمن على الشربات وبعد ذلك نقوم بصب هذا الشربات فوق صينية البسبوسه. طريقه تحضير البسبوسه بالقشطه اولا نقوم باحضار وعاء ونحضر المضرب الكهربائي ثم نضع السميد والسمن ثم نقوم بضربهم بعد ذلك في الخطوات التالية نضيف الى هذه المكونات العسل والسكر والزبادي والبيكنج باودر ونستمر في ضربه معا ثم بعد ذلك نقوم بترك هذه العجينة في الثلاجة لكي ترتاح وذلك لمدة ليست أقل من نصف ساعة بعد ذلك نحضر قالب او صينية مدهونة سمن ثم نضع نصف عجينه البسبوسه في الصينيه و نقوم بالضغط عليها وتوزيعها لتكون متساوية في جميع جوانب الصينيه ثم نقوم بوضعها بعد ذلك في فرن يكون قد تم تسخين الفرن قبلها على 180 درجة وبعد ذلك نتركه في الفرن لمده 20 دقيقه حتى نجد انها قد بدأت في التماسك بعد ذلك نضع طبقة القشطة ثم نضع طبقه اخرى من عجينه البسبوسه ونضع بعد ذلك الفستق للتزيين على وجه الصينيه نقطعها الى مربعات متساوية وبعد ذلك نضع البسبوسة مره أخرى في الفرن ولكن هذه المرة تحت الشوايه حيث ننتظر خمس دقائق الجدان فتح صينيه البسبوسه قد تحمر ذهب يا وبعد ذلك نخرجها من الفرن ونضع عليها الشربات ونتركها 10 دقائق قبل ان يتم تقديمها للضيوف سر نجاح البسبوسة بالقشطة : قبل إضافة باقي المكونات تأكد من طراوة السميد وخلوه من أي إضافات وذلك بقليه بالسمن أو الزبدة

نقوم بتقليل تطاير السميد لاحتوائه على مكون يساعد في تجفيف البسبوسة ، والكثير من النحاس الأصفر يجعل البسبوسة صلبة.

نحشي السطح بالسمن وقليل من رش الطحين حتى تتماسك البسبوسة.

يجب وضع الشربات على البسبوسة بمجرد خروجها من الفرن ، ويمكن تركها هناك لبضع دقائق لأن الحرارة تساعد البسبوسة على امتصاص السوائل وتوزيعها بالتساوي.

لا تضع البسبوسة في الثلاجة حتى لا تذوب ولا تفسد. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بكل أسرارها زي الحلواني - ثقفني

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