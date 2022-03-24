يعد مشروب التمر بالحليب من المشروبات الصحية التي يحرص الكثيرون على تناولها للاستفادة من قيمته الغذائية العالية، وينصح به خبراء التغذية للوقاية من نقص العناصر الغذائية الذي يسبب الكثير من المشاكل الصحية، حيث يحتوي على التمر الغني بالكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، كما أن الحليب من أهم مصادر الكالسيوم المفيد لصحة العظام والأسنان، ويقدم المشروب على مائدة الإفطار في رمضان في معظم البلاد العربية لإمداد الجسم بالطاقة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني أسهل طريقة لعمل مشروب التمر بالحليب بدون سكر وبثلاث مكونات فقط.

مكونات مشروب التمر بالحليب

يمكننا تحضير مشروب التمر بثلاث مكونات فقط، وهي كالتالي:-

لتر من الحليب.

2 ملعقة صغيرة دبس التمر (اختياري).

10 تمرات منزوع النواة.

طريقة التحضير

طريقة تحضير مشروب التمر سهلة وبسيطة، وتتم كالتالي:-

أولاً نقوم بنقع التمر في لتر من الحليب الساخن لمدة نصف ساعة. نضع التمر المنقوع في الحليب وملعقتين صغيرتين من دبس التمر في الخلاط الكهربائي، ثم نخلط جيداً على سرعة عالية حتى تمتزج المكونات مع بعضها. ثم نقوم بتصفية الخليط في مصفى ضيقة للتخلص من التكتلات والقشرة. ثم يحفظ في الثلاجة لحين التقديم وبألف صحة وعافية.

فوائد مشروب التمر بالحليب

يتميز مشروب التمر بقيمته الغذائية العالية التي تمنح الجسم العديد من الفوائد، من أهمها ما يلي:-

يعمل على تقوية وحماية العضلات وزيادة كثافتها لاحتوائه على نسبة عالية من البروتينات. يساعد التمر الموجود في الحليب على تحسين صحة القلب لاحتوائه على مواد تعمل على خفض مستويات الكولسترول السيئ في الدم. علاج فقر الدم لاحتوائه على الحديد الذي يحفز صناعة خلايا الدم الحمراء وتحسين تدفق الدورة الدموية. يعد مصدر غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم وخاصة الكالسيوم المفيد لصحة العظام والأسنان. يستخدم لعلاج الإمساك المزمن وتنشيط حركه الأمعاء لاحتوائه على ألياف سيليوزية. تعزيز صحة الجهاز الهضمي لاحتوائه على الألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء، كما أنه يعمل على تحسين حركه الأمعاء عن طريق الوقاية من الإمساك وعلاج الإسهال. الحفاظ على صحة الأسنان والوقاية من التسوس، كما يساعد في الحماية من مرض هشاشة العظام عند تناوله بانتظام. يساعد في الحفاظ على الجهاز العصبي وحمايته من الأمراض لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن ومن أهمها البوتاسيوم والصوديوم وفيتامين ب. الحفاظ على صحة البشرة ومحاربة التجاعيد لاحتوائه على فيتامين ج وفيتامين د وهما من الفيتامينات المهمة للحفاظ على نضارة البشرة.

عصير الموز والتمر

المكونات

6 تمرات.

ثمرة موز.

كوب لبن.

ملعقة كبيرة عسل نحل.

طريقة التحضير

نضع سبع ثمرات من التمر وثمرة من الموز في الخلاط الكهربي ثم نضيف كوب اللبن، ونخلط المكونات مع بعضها جيداً. ثم نضيف ملعقة كبيرة من عسل النحل ونخفق مرة ثانية، ثم نضع العصير في أكواب التقديم ويقدم باردًا.

مشروب التمر والأيس كريم لزيادة الوزن

المكونات

2 كوب لبن مثلج.

نصف كوب تمر منزوع النوى.

نصف كوب مكسرات مشكلة.

كوب آيس كريم.

طريقة التحضير