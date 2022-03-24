طريقة عمل جبنة بيضاء مقلية بالسمسم وحبة البركة

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تعرفي على طريقة عمل جبنة بيضاء مقلية بالسكين وهي وصفة جدبدة، بالجبن البيضاء له طرق مختلفة للتحضير ولكن الجبن بالسمسم طريقة جديدة ومفيدة لصحة الجميع سواء الصغار أو الكبار نظراً لاحتوائها على سعرات حرارية عالية وعناصر غذائية مفيدة للصحة وخلال مقالنا التالي سوف نتحدث عن المكونات وخطوات عمل الجبنة البيضاء بالسمسم.
مكونات عمل الجبنة البيضاء بالسمسم
تختلف طريقة الجبنة البيضاء بالسمسم عن طرق إعداد الجبنة بوصفات أخرى كما أنها تحتاج إلى مكونات بمقادير معينة وذلك للحصول على أفضل طعم لها، وتتمثل المكونات اللازمة لعمل الجبنة البيضاء بالسمسم فيما يلي:
- 6 قطع من الجبن البيضاء أو قرص كبير من جبنة حلوم.
- بيضة واحدة مخفوقة.
- ست قطع من الجبن الكريمي.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الطحين.
- ملعقتان كبيرتان من السمسم غير المحمص.
- اثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
طريقة عمل الجبنة البيضاء بالسمسم
بدلاً من إعداد الجبنة البيضاء بدون إضافات يمكن إضافة السمسم إليها فهو مفيد للجسم وعالي في السعرات الحرارية كما يعطي مذاق ممتاز عند إضافته إلى الجبنة، ويتم تحضيرها من خلال هذه الخطوات:
- نحضر ثلاثة أطباق نضع بهم المكونات على النحو التالي:
- في الوعاء الاول نضع كمية كافية من الطحين.
- نضع في الوعاء الثاني البيضة ونخفقها ونضيف إليها التوابل.
- في الوعاء الثالث نضع خليط من السمسم وحبة البركة.
- نرش كل من الطحين مع البيض بالفلفل الأسود.
- نضع حبات الجبنة داخل الطحين ثم في وعاء البيض ثم في خليط السمسم وحبة البركة.
- نضع زيت الزيتون أو الزيت النباتي في وعاء على النار حتى يسخن.
- نضيف قطع الجبن بالسمسم والبيض في الزيت وتخفض درجة الحرارة لتصبح منخفضة حتى تسخن الجبنة من الداخل.
- عندما يتحمص السمسم ويكتسب اللون الذهبي يتم إخراج الجبن بالسمسم من الزيت.
- يمكن الاحتفاظ بالجبنة لحين الحاجة إلى استخدامها وتناولها في وجبة الإفطار.
- يتم تقديم الجبنة بالسمسم مع الخبز الساخن وأطباق الأكل الأخرى على الغداء والعشاء.
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