نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيف الأظافر بحيل منزلية للحصول على أظافر لامعة في المقال التالي

تعد الأظافر من أهم ما يجب الاعتناء به حيث أنها تعبر عن جمال اليدين والنظافة الشخصية لذلك لابد من تنظيف الأظافر بشكل دوري للتخلص من الأتربة أو الاصفرار الذي قد يظهر عليها، إليك عدة حيل منزلية ونصائح للتخلص من هذا الاصفرار والحصول على أظافر لامعة بيضاء وجميلة. تنظيف الأظافر وصفات طبيعية للتخلص من اصفرار الأظافر: محلول ببيروكسيد الهيدروجين: هذا المحلول يساعد على التخلص من المواد العالقة على الأظافر وتبيضها.

يمكنك وضع القليل من هذا المحلول في وعاء ثم غمس أصابعك فيها.

اتركي أصابعك في المحلول وستلاحظين خروج فقاعات من المحلول.

اتركي أظافرك في المحلول لمدة خمس دقائق ثم اشطفيها بالماء ورطبيها.

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع أو مرة واحدة في الأسبوع للوصول للنتيجة المطلوبة. بيكربونات الصوديوم: يعرف الكربوناتو أو صودا الخبز بقدرته على إزالة الدهون والأتربة والشوائب على كل ألأاسطح.

يمكنه أيضاً أن يساعد على تنظيف أظافرك بكل سهولة.

في وعاء ضعي كمية مناسبة من الماء المافيء.

يضاف كمية من صودا الخبز ثم تنقع الأظافر بها.

يمكنك نقع أظافر قدميك أيضاً.

تترك الأظافر في الماء حتى يصبح بارد ثم تشطف وتجفف جيداً.

كرري العملية مرة في الأسبوع ويمكن إضافة الليمون إلى المحلول والخل لنتائج أفضل. الخل الأبيض: يساعد الخل على تطهير الاظافر من الميكوربات وإزالة الأتربة العالقة.

يمكنك استخدام قطنة نظيفة مبللة ببعض الخل في مسح وتنظيف أظافرك جيداً.

أغسلي أظافرك بالماء بعد ذلك ورطبيها. نصائح تنظيف الأظافر في المنزل: من المهم العناية بشكل يومي بالأظافر.

يجب تنظيفها كل يوم بمحلول مناسب من الخارج والداخل للتخلص من الأتربة كل يوم.

ممنوع تركها مبتلة أو رطبة خاصة أظافر القدم فهذا يجعلها عرضة لتينيا القدم أو أي عدوى فطرية.

الترطيب أمر ضروري اختاري المرطب المناسب لأظافرك واستخدميه كل يوم وبعد أي وصفة للعناية بالأظافر.

تناول الطعام المغذي الغني بالبروتين والأوميجا 3 أمر ضروري.

فب حالة كانت أظافرك ضعيفة أو لا تنمو بمعدل طبيعي يجب تناول فيتامينات ومعادن لتقوية الأظافر.

لا تكثري من استخدام طلاء الأظافر فهو يفسد أظافرك. عمر شويل - جدة تنظيف الأظافر بحيل منزلية للحصول على أظافر لامعة - ثقفني

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