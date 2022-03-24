بدون تخمير حضري فطائر الطاسة السائلة للفطور

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فطائر الطاسة السائلة ، تعتبر هذه الفطائر من ألذ أنواع الفطائر التي يمكن تحضيرها سهلة وبسيطة جداً، يتم تحضيرها بالمنزل بكل سهولة وبساطة ودون استخدام الفرن، يتم تقديمها في الفطور كوجبة لذيذة وشهية، وتعتبر مكونات هذه الفطائر من أبسط ما يكون وموجودة داخل كل منزل، ويعتبر هذا النوع من الفطائر هو بديل للمخبوزات الجاهز أو البسكوت المعلب الذي يتم شرائه من الخارج، يتم تقديمها مع العسل أو المربى فهي شهية ولذيذة جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الطاسة السائلة للفطور بخطوات سهلة جداً وبسيطة.
مكونات عمل فطائر الطاسة السائلة
تتكون الفطائر من مكونات سهلة جداً وبسيطة هي كما يلي:ـ
- 2 كوب دقيق أبيض.
- 3 ملاعق كبيرة سكر.
- 2 بيضة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة كبيرة خل.
- 5 ملاعق كبيرة زبدة مذابة.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر .
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- 3 أكواب ماء.
للتزيين
- مربى أو عسل.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الطاسة السائلة بدون تخمير وهى كما يلى:-
- أولاً نحضر الخلاط الكهربائي ثم نضيف إليه السكر والبيض والفانيليا ثم نضيف الخل والماء ونخلط المكونات جيداً حتى يذوب السكر تماماً.
- ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر والملح وتخلط المكونات جيداً لمدة دقيقتين، بعد ذلك نضيف الزبدة المذابة ونخلط جيداً.
- نستمر في التقليب حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض، حتي نحصل على قوام سائل وثقيل.
طريقة التسوية
- بعد ذلك نحضر طاسة تيفال أو طاسة غير لاصقة ونضعها على نار متوسطة، ثم نضع بها ملعقة من الزيت أو الزبدة ثم نتركها حتى تسخن تماماً.
- ثم نقوم بإضافة الخليط إلي الطاسة باستخدام ملعقة كبيرة ونقوم بتوزيع الخليط على شكل دائرة ونتركها على النار حتى تتحمر من الأسفل.
- تقلب على الجانب الثاني ونتركها حتى تنضج وتتحمر، ثم ترفع الفطائر من على النار ثم تكرر نفس الخطوات حتى ننتهى من كل كمية العجينة السائلة.
- بعد ذلك تدهن الفطائر بالمربى أو العسل، ثم تقدم الفطائر في طبق التقديم بألف هنا وشفا.
أهم النصائح عند عمل الفطائر السائلة
- نحرص على أن تكون الطاسة المستخدمة من النوع التيفال أو أي نوع غير لاصق لكي تساعد على تسوية الفطائر بكل سهولة.
- نحرص على أن تكون درجة الحرارة المستخدمة متوسطة حتي لا تحترق الفطائر.
- يجب نخل الدقيق باستخدام منخل سلك للتخلص من وجود أي حبيبات صغيرة في الدقيق.
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