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طريقة عمل السوبيا، السوبيا من أكثر المشروبات الرمضانية التي تتناولها الكثير من الشعوب العربية وخصوصا في مصر، فلا توجد سفرة رمضانية تخلو من مشروب السوبيا، لذلك ما رأيك لو تعرفنا على أفضل طريقة لتحضير مسحوق السوبيا في المنزل بمذاق رائع ومميز وأفضل بكثير من شرائها جاهزة من محلات العصائر. طريقة عمل السوبيا مكونات السوبيا مكونات مسحوق السوبيا 4 ملاعق كبيرة دقيق أرز/ أرز مطحون

4 ملاعق كبيرة جوز هند ناعم أو مطحون

4 ملاعق كبيرة كريم شانتية

كوب بودرة آيس كريم بالفانيليا

كوب حليب بودرة

كوب سكر بودرة

ملعقة كبيرة فانيليا بودرة مكونات مشروب السوبيا كوب حليب

مكعبات ثلج

سكر (على حسب الحاجة) طريقة تحضير السوبيا في البداية نقوم بتحضير مسحوق السوبيا بالمذاق المصري المميز، من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة والسريعة، فكل ماعليكي هو القيام بالخطوات التالية:

قومي بإحضار وعاء عميق ثم ضعي 4 ملاعق من دقيق الأرز الجاهز، أو قومي بطحن كمية من الأرز المصري، ثم ضعي 4 ملاعق كبيرة من مسحوق جوز الهند المطحون، و4 ملاعق من مسحوق كريم شانتيه.

ثم قومي بإضافة المكون الذي سيجعله مميز وهو كوب من بودرة أيس كريم الفانيليا، وهو مكون سرس سيجعل مذاق السوبيا مختلف ولذيذ بشكل كبير.

ثم ضع كوب من الحليب البودرة وكوب من السكر البودرة وملعقة كبيرة من الفانيليا البودر

قومي بخلط جميع المكونات وتقليبهم معاً جيداً حتى يصبح الخليط ممتزج تمامًا.

بعد ذلك قومي بإحضار برطمان أو عبوة محكمة وجافة، وقومي بوضع الخليط السابق بداخلها واحتفظي به بداخل الثلاجة حتى الاستعمال.

بعد ذلك يمكنك استخدام المسحوق السابق في تحضير أكواب السوبيا بشكل مميز وسريع، فكل ماعليكي هو إتباع ما يلي:

ضعي كوب من الحليب البارد بداخل الخلاط، ثم ضعي 2 مكعب من الثلج وملعقة كبيرة من مسحوق السوبيا.

قومي بتشغيل الخلاط واتركي جميع المكونات تمتزج معًا، بعد ذلك يمكن وضع ملعقة من السكر أ، عدم وضعها على حسب الرغبة.

وبذلك تكوني أعددت أحلى كوب من السوبيا بسرعة وسهولة وبمذاق رائع. عمر شويل - جدة طريقة عمل السوبيا في البيت بمكونات كلها في مطبخك - ثقفني

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