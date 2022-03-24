ب2 كوب دقيق وبيضتين أعملي بسكويت الأوريو بالشوكولاتة بطريقة ومقادير مظبوطة بطعم كالجاهز

يعد البسكويت من المخبوزات المحببة للأطفال خصوصاً إذا كان بنكهه الشيكولاتة، حيث أنه يمكن تحضيره فى المنزل بكل سهولة وبنفس طعم ومذاق المحلات، وتتعدد أنواع البسكويت ولكن يظل بسكويت الشيكولاتة له مذاق خاص يعشقونه الجميع، كما أنه يمكن أن يقدم مع الشاى أو النسكافيه، وسوف نقدم فى هذا المقال عن طريقة عمل بسكويت الأوريو بالشوكولاتة.

يعتبر البسكويت من المخبوزات المحببة التى يعشقونها الأطفال وخصوصاً إذا كانت بنكهه الشيكولاتة، ويعتبر بسكويت الأوريو بالشكولاته من افضل انواع البسكويت التى يرغب الاطفال كثيراً فى تناوله، ولهذه الأسباب سوف نقدم طريقة عمل بسكويت الأوريو بالشكولاتة، جدير بالذكر أنه من أكثر الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية عالية، ولهذا يكثر عليه البحث عن طريقة تحضيره في المنزل.

طريقة عمل بسكويت الأوريو بالشوكولاتة

بسكويت الأوريو من المخبوزات التى يعشقونها الكبار والصغار لما له من مذاق حلو، كما أنه يمكن أن يستخدم فى العديد من الوصفات، فهولايأكل فقط بل يمكن أن يصبح مشروباً رائع ومميز ويمكن تحضيره فى البيت بنفس طريقة الكافيهات التى تبيعه بأسعار باهظة فى الثمن، كما أنه يعتبر مغذى للأطفال لأن يدخل فى مكوناته لبن يساعد على بناء أجسامهم لاحتوائه على الكالسيوم، و الشيكولاتة اللذيذة التى يعشقونها ويرغبون فى تناولها كثيراً، لذلك يعد بسكويت الأوريو من أفضل أنواع البسكويت المحبب لجميع الأطفال وجميع الأعمار.

طريقة عمل بسكويت الأوريو

المكونات

2 كوب من الدقيق.

كوب الا ربع كاكاو خام.

2 بيضة.

كوب سكر بودرة.

نصف كوب سمن.

رشة ملح.

معلقة كبيرة بيكينج باودر.

معلقة صغيرة فانيليا.

طريقة تحضير بسكويت أوريو

نحضر بوله كبيره ونضع بداخلها الدقيق والبيكنج باودر والكاكاو والملح ونقلبهم جيداً.

فى وعاء صغير نضع البيض والسمن والسكر والفانيليا بواسطة المضرب الكهربائي ونخفقهم جيداً.

نضع خليط البيض المخفوق على الدقيق ونقلبهم جيداً حتى نحصل على عجينه متماسكة ولينة.

نشكل عجينة الأوريو إلى دوائر صغيرة ونتركها ترتاح لمده خمس دقائق.

نضع بسكويت الأوريو فى صينيه مدهونة بالسمن ويدخل الفرن على درجة حرارة 180، ثم نتركه لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج ونتركه يبرد.

طريقة تحضير حشوة الاوريو

المكونات

نصف كوب زبده.

نصف كوب سكر بودرة.

معلقة صغيرة فانيليا.

تحضير كريمة الأوريو

بواسطه المضرب الكهربائي نخفق الزبدة والسكر والفانيليا جيداً حتى الحصول على قوام الكريمة، ثم تدخل الثلاجة لمدة نصف ساعة التماسك.

تحضير بسكويت الأوريو بالكريمه