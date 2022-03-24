وصفات طبيعية هندية لتطويل الشعر في البيت للحصول على شعر مثل الحرير

تهتم النساء في الهند بالشعر بطريقة جميلة جدا، ولا تكاد تجد فتاة أو سيدة وحتى الأطفال تمتلك شعرا مجعدا أو قصيرا أو تجد عيب واحد من العيوب التي تعاني منها السيدات في شعرهن، حيث يقمن بعمل وصفات طبيعية في غاية الروعة، تساعد في نمو الشعر ونعومته و الزيادة من جماله الأخاذ، و تلك الوصفات يمكن عملها في المنزل بكل سهولة بمكونات طبيعية موجودة في كل منزل، ومكونات أخرى يقمن بشرائها من عند العطار بأسعار تتناسب مع الجميع، وقد كثرت عملية البحث عن الوصفات الطبيعية التي تعمل على تطويل الشعر على مواقع الانترنت، وخصوصا الوصفات الهندية ومن خلال ذلك المقال سوف نقدم لكم أفضل الوصفات الهندية المستخدمة في تطويل الشعر فتابعونا.

وصفة الحلبة لتطويل الشعر

تعد مكونات تلك الوصفة سهلة جدا ومتوفرة في كل بيت؛ حيث إنه من المعروف أن بذور الحلبة غنية والبوتاسيوم والحديد والبروتين وفيتامين ج، حيث تعمل على تغذية الشعر بشكل فعال وتحمي الشعر من الشيب والقشرة

المكونات

كوب من الماء

ربع كوب من بذور الحلبة

طريقة التحضير

نقوم بنقع بذور الحلبة في كوب الماء ليلة كاملة.

في اليوم التالي نقوم بطحن بذور الحلبة المنقوعة مع قليل من ماء النقع في الكبة أو الخلاط؛ للحصول على خليط ناعم ومتجانس.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على فروة الشعر لمدة نصف ساعة.

بعد مرور الوقت نقوم بغسل الشعر باستخدام شامبو يخلو من الكبريت وبلسم و يجب غسل الشعر بشكل جيد.

يمكن استعمال الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

وصفة البيض لتطويل الشعر

البيض هو من ضمن المكونات الغنية بالبروتين ويعمل على تغذية الشعر بشكل جيد وحماية الشعر من التلف ومكونات تلك الوصفة هي:

بيضة

ملعقة كبيرة عسل أبيض

ملعقة كبيرة زيت زيتون

بونيه بلاستيك للشعر

طريقة التحضير