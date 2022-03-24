وصفة سريعة لإزالة الشيب وعلاج الشعر الأبيض في دقائق ويختفي بدون رجعه، يعاني الكثير من الأشخاص من ظهور الشعر الأبيض، ويرجع لعدة أسباب منها التقدم في السن ومنها انخفاض مستوى إنتاج الميلانين، وقد يظهر الشعر الأبيض في الإنسان بسبب العامل الوراثي أو بسبب نقص التغذية لذلك يهتم الكثير من الأشخاص للقضاء على الشعر الأبيض من خلال استخدام الصبغات التي تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية، أو من خلال بعض الوصفات الطبيعية ويفضل الكثير من الأشخاص اللجوء إلى الوصفات الطبيعية حتى لا يحدث ضرر للشعر بسبب المواد الكيميائية التي تكون موجودة في الصبغات.

وصفة الشاي الأسود والملح لإزالة الشيب والتخلص من الشعر الأبيض

تعتبر من أشهر الوصفات التي تعمل على التخلص من شيب الشعر وتغميق لون الشعر وصفة الشاي الأسود والملح،

حيث تعمل على تنعيم الشعر وإضافة حيوية وتألق للشعر وتتكون هذه الوصفة من كأس من الماء وملعقة من الملح وملعقتين من الشاي الأسود.

ولذلك سوف نستعرض سوياً وصفة سريعة لإزالة الشيب والتخلص من الشعر الأبيض نهائياً.

طريقة تحضير هذه الوصفة بسيطة جداً حيث يتم غلى الشاي مع الماء

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة الملح ويتم الانتظار إلى أن يبرد الشاي،

وبعد ذلك يتم وضعه على الرأس من أول الأطراف إلى فروة الرأس.

يتم طرق الشاي على الشعر لمدة 20 دقيقة تقريباً ويتم غسل الشعر بالشامبو والماء البارد

ويجب تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع أو مرة واحدة فقط.

فوائد الشاي للشعر