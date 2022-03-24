نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الزبادي البيتي الاقتصادي بالفراولة خطوة بخطوة في المقال التالي
طريقة عمل الزبادي، من أهم الوصفات التي تتزايد مؤشرات البحث في الوصول إليها خلال هذه الفترة، حيث أن الزبادي من أهم العناصر التي تساعد في الموازنة بين عدم تناول المياه على مدار ساعات الصوم والإحساس بالارتواء في نفس الوقت، حيث أن الكثير من الأطعمة تسبب الجفاف والشعور بالعطش على عكس الزبادي، كل ذلك جعل طريقة عمل الزبادي تتصدر متصفحات جوجل، حيث أن الأسرة لا يمكنها تحمل نفقات شراء الزبادي يوميا للسحور خاصة في الأوضاع الاقتصادية الحالية، لذلك تعتبر الطريقة المنزلية لإعداد الزبادي هي الأكثر نجاحا وتوفير خلال هذه الفترة، وفي السطور التالية سوف نلقي الضوء على طريقة عمل الزبادي البيتي الاقتصادي بالفراولة واتحداك أن تفرقه عن الجاهز.
مقادير تحضير الزبادي البيتي بالفراولة
- لتر من الحليب السائل.
- علبة واحدة من الزبادي الجاهز في المحلات.
- ربع كيلو فراولة.
طريقة عمل الزبادي البيتي بالفراولة
- نضع لتر الحليب في حلة على النار بعد تصفيته جيدا، لضمان نظافتها وجودتها.
- بعد غليان الحليب نهدئ الموقد ويترك الحليب ليغلي خمس دقائق إضافية قتل الجراثيم والديكورات فبعضها لا يموت إلا بدرجة حرارة عالية.
- يترك الحليب ليصبح دافئ، ونحضر أكواب زجاجية أو ماكينة إعداد الزبادي المنزلية.
- نفرم الفراولة بعد تقشيرها وغسلها جيدا بدون ماء أو سكر، ثم تصفي ويضاف إلى الحليب.
- نضيف علبة الزبادي الجاهزة كذلك ونقلب الحليب مع الفراولة والزبادي، بحيث يتم التخلص من أي تكتلات.
- نصب الحليب في أكواب ونضعها بصينية في فرن البوتاجاز بعد إشعاله وتدفئة الفرن قليلا، ثم يترك لمدة ليلة كاملة.
- أو يمكن وضعه في صينية ويصب عليها الماء المغلي وتترك في مكان مغلق ليلة كاملة.
- كلتا الحالتين تعطي نفس النتائج، في اليوم التالي نضع أكواب الزبادي في الثلاجة وحفظها.
- عقب تناول وجبة السحور يتم جلب الأكواب بعد الأسرة وتناوله، وهكذا حتى تنتهي الكمية لكن لا يجب الاحتفاظ بها لأكثر من خمس أيام.
- يمكن تطبيق الخطوات السابقة على فترات خلال شهر رمضان ولكن الكمية المعدة تحدد وفقا لعدد أفراد الأسرة.
- كما يمكن استبدال الفراولة بأي فاكهة أخرى، ولاسيما أنه يمكن صناعته سادة بدون أي إضافات.
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