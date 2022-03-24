طريقة عمل الزبادي البيتي الاقتصادي بالفراولة خطوة بخطوة

طريقة عمل الزبادي، من أهم الوصفات التي تتزايد مؤشرات البحث في الوصول إليها خلال هذه الفترة، حيث أن الزبادي من أهم العناصر التي تساعد في الموازنة بين عدم تناول المياه على مدار ساعات الصوم والإحساس بالارتواء في نفس الوقت، حيث أن الكثير من الأطعمة تسبب الجفاف والشعور بالعطش على عكس الزبادي، كل ذلك جعل طريقة عمل الزبادي تتصدر متصفحات جوجل، حيث أن الأسرة لا يمكنها تحمل نفقات شراء الزبادي يوميا للسحور خاصة في الأوضاع الاقتصادية الحالية، لذلك تعتبر الطريقة المنزلية لإعداد الزبادي هي الأكثر نجاحا وتوفير خلال هذه الفترة، وفي السطور التالية سوف نلقي الضوء على طريقة عمل الزبادي البيتي الاقتصادي بالفراولة واتحداك أن تفرقه عن الجاهز.

مقادير تحضير الزبادي البيتي بالفراولة

لتر من الحليب السائل.

علبة واحدة من الزبادي الجاهز في المحلات.

ربع كيلو فراولة.

طريقة عمل الزبادي البيتي بالفراولة