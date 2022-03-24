عيش كيزر هش بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق لذيذ وشهي أحلى من المخابز

عيش كيزر هش ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحبب والمفضل لديهم أيضا، حيث يحظى بإقبال الكثير، لذا يقبل الجميع على شرائه من المخابز لكي يتناولونه في الوجبات اليومية كوجبة الإفطار أو العشاء، أو عمله كسندويشات للمدارس والرحلات، وقد يكلفكم أموالا باهظة، كما أنه غير مضمون من الناحية الصحية أيضا، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بطريقة سهلة وبسيطة حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره في المنزل لأفراد أسرتهم بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديهم، وغير مكلفة أيضا، ويتميز هذا الخبز بقيمته الغذائية العالية فهو مفيد وصحي لجسم الإنسان، كما يتميز بمذاقه اللذيذ والشهي، وبقوامه الطري والهش الذي لا مثيل له، وهو قد يختلف عن خبز التورتيلا ويمكنكم إعداده في المنزل بكل سهولة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل عيش كيزر هش بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وأحلى من المخابز وبأقل تكلفة.

مكونات عيش كيزر هش

تكون عيش كيزر هش من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز والطري، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

225 جم من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية (ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية في الصيف).

ملعقة كبيرة من السكر.

بيضة وبياض بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون.

3 ملاعق كبيرة من السمسم المحمص.

نصف كوب من خليط الزيت والزبدة المذابة (75 جم).

كوب إلا ربع من السكر (80 جم).

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

500 جم من الدقيق الأبيض.

مقادير الوجه

صفار بيضة.

ربع كوب من الحليب.

سمسم محمص.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل عيش كيزر هش بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية وصحية، وبدون مجهود كبير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب والخميرة الفورية وملعقة كبيرة من السكر، ثم نقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى تذوب المكونات.

ثم نغطي الوعاء ونترك الخليط لمدة 10 دقائق لكي تتفاعل الخميرة.

ثم نضيف إليه خليط الزبدة والزيت والسكر والبيض والسمسم المحمص واليانسون المطحون والملح، ثم نقلب جيدا المضرب اليدوي.

بعد ذلك نضيف الدقيق ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة طرية، ثم نغطيها لمدة 10 دقائق.

ثم نخرج الهواء من العجينة وندهن وجهها بالزيت، ثم نغطيها مرة ثانية لمدة 10 دقائق.

ثم نخرج الهواء من العجينة وندهن وجهها بالزيت، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر جيدا في مكان دافئ.

بعد ذلك نخرج الهواء من العجينة، ثم نقسمها إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم (بوزن 92 جم كل كرة أو حسب الرغبة).

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة خبز، ثم نرص فيها الكرات ونضغط عليهم باليد قليلا، ثم نغطيهم ونتركهم يختمروا مرة ثانية في مكان دافئ.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه صفار البيضة والحليب، ثم نخلطهم جيدا.

بعد ذلك ندهن وجه كل قرص بخليط صفار البيض، ثم نرش عليه سمسم.