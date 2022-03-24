أعملي العيش الكيزر بأقل تكلفة وفي المنزل بطريقة شهية وصحية وأفضل من المخابز

العيش الكيزر من أهم وأفضل أنواع المخبوزات التي لا يمكننا الإستغناء عنه والذي يحب تناوله كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وكما أن كل المنازل لا يخلو منها العيش الكيزر حيث يمكننا تناول به العديد من المأكولات المتنوعة والمختلفة، كما يمكننا حشوه بالعديد من الحشوات الأخرى التي ترغبين بها، وهناك العديد من أنواع العيش المختلفة حيث يوجد منها العيش المصري، أو العيش البلدي، أو العيش الفينو، أو العيش الكيزر وهو من أنواع المخبوزات يقبل على تناولها العديد من الأطفال، لأنه ذو شكل جذاب وجميل يعمل على فتح الشهية بالإضافة إلى أن هذا النوع من العيش يمكننا عمله سندوتشات البرجر، أو البانيه، أو غيره من الحشوات التي ترغبين بتناولها ويعتبر الأساس في الطعم اللذيذ لهذه الساندوتشات ليس الحشو بل هو العيش، وهناك العديد من الأفراد عندما يرغبون بتناول هذا النوع من العيش يقومون بشرائه من محلات المخبوزات أو المخابز الآلية والتي أصبحت تبيعه بأسعار غالية وبكميات قليلة جدا لذلك علينا بعمله في المنزل، وهناك العديد من السيدات اللاتي يعتقدون بأن هذا العيش لايمكننا عمله في المنزل، ولكن في الحقيقة توجد هناك بعض الوصفات التي تمكنا من الحصول على الشكل النهائي المرغوب له، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل طريقة صحية وبالمنزل لعمل العيش الكيزر في المنزل بدون تعب ولا تكلفة.

طريقة عمل العيش الكيزر ومكوناته

المكونات

ثلاث أكواب من الدقيق الابيض المنخول.

كوب واحد ونصف من الحليب السائل.

نصف كوب واحد من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

حبة واحدة من البيض.

طريقة التحضير