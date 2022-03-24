نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي العيش الكيزر بأقل تكلفة وفي المنزل بطريقة شهية وصحية وأفضل من المخابز في المقال التالي
العيش الكيزر من أهم وأفضل أنواع المخبوزات التي لا يمكننا الإستغناء عنه والذي يحب تناوله كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وكما أن كل المنازل لا يخلو منها العيش الكيزر حيث يمكننا تناول به العديد من المأكولات المتنوعة والمختلفة، كما يمكننا حشوه بالعديد من الحشوات الأخرى التي ترغبين بها، وهناك العديد من أنواع العيش المختلفة حيث يوجد منها العيش المصري، أو العيش البلدي، أو العيش الفينو، أو العيش الكيزر وهو من أنواع المخبوزات يقبل على تناولها العديد من الأطفال، لأنه ذو شكل جذاب وجميل يعمل على فتح الشهية بالإضافة إلى أن هذا النوع من العيش يمكننا عمله سندوتشات البرجر، أو البانيه، أو غيره من الحشوات التي ترغبين بتناولها ويعتبر الأساس في الطعم اللذيذ لهذه الساندوتشات ليس الحشو بل هو العيش، وهناك العديد من الأفراد عندما يرغبون بتناول هذا النوع من العيش يقومون بشرائه من محلات المخبوزات أو المخابز الآلية والتي أصبحت تبيعه بأسعار غالية وبكميات قليلة جدا لذلك علينا بعمله في المنزل، وهناك العديد من السيدات اللاتي يعتقدون بأن هذا العيش لايمكننا عمله في المنزل، ولكن في الحقيقة توجد هناك بعض الوصفات التي تمكنا من الحصول على الشكل النهائي المرغوب له، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل طريقة صحية وبالمنزل لعمل العيش الكيزر في المنزل بدون تعب ولا تكلفة.
طريقة عمل العيش الكيزر ومكوناته
المكونات
- ثلاث أكواب من الدقيق الابيض المنخول.
- كوب واحد ونصف من الحليب السائل.
- نصف كوب واحد من الزيت النباتي.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- حبة واحدة من البيض.
طريقة التحضير
- عليك بالقيام أولا بخلط جميع المكونات الجافة في وعاء عن طريق إضافة كمية من الدقيق مع الملح مع الخميرة مع السكر وقومي بتقليب هذه المكونات جيدا.
- بعد تقليب المكونات الجاقة قومي بإضافة الحليب والزيت بالتدريج وقومي بعجن هذه العجينة جيدا ثم قومي بإضافة حبة واحدة من البيض وعليكي بعجن العجينة جيدا واتركيها حتى تتضاعف كميتها وتختمر.
- بعد خمور العيجينة جيدا قومي بعمل كرات من هذه العجينة متساوية الحجم ثم أحضري صينية مدهونة بكمية من الزيت وقومي بتكرها مرة اخرى حتى تختمر.
- بعد خمور كرات العجين في الصينية قومي بإدخال هذه الصينية في الفرن واتركيها حتى تاخذ اللون الذهبي، ثم أخرجيها من الفرن واتركيها تبرد ثم بذلك قد حصلتي على عيش كيزر لذيذ.
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