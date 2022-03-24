نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة للمخلل وبسرعة بأنواعه بالمنزل وأجمل المقبلات لسفرة رمضانية شهية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسهل طريقة للمخلل وبسرعة، تعتبر المخللات بمختلف أنواعه من أجمل المقبلات التي يفضل الكثير تناولها بجانب الأكلات العديدة، وهو عبارة عن خضروات يضاف لها بعض المكونات لتصبح مخلل.

والمخللات من أجمل فواتح الشهية لذا سوف نقوم بتقديم لكم ملف شامل بطرق إعداد المخللات بأنواعه، وذلك توفيرا للأمهات الأموال وتجنب شرائه من الخارج.

أسهل طريقة للمخلل وبسرعة بأنواعه في المنزل

المخلل له الكثير من الأنواع وتختلف كل طريقة عن الأخري في إعداده، وفيما يلي نوضح طرق إعداد المخلل وتخزينه لشهر رمضان المبارك.

طريقة عمل مخلل الليمون

مخلل الليمون من أجمل أنواع المخللات وهو يفضله الكثير ويقدم الليمون المخلل بجانب الفول المدمس على وجبة الإفطار أو المسقعة والأسماك المشوية أو المقلية.

مقادير المخلل

كيلو من الليمون الأصفر. معلقتين صغيرتان كمون مطحون. فصين ثوم. معلقتين صغيرتان كركم مطحون. معلقة صغيرة عصفر. ثلاث ثمرات فلفل حار.

مكونات محلول التخليل

أربعة أكواب من الماء البارد. معلقتين من الزيت النباتي. ربع كوب من الملح الخشن. معلقة صغيرة من السكر.

طريقة عمل مخلل الليمون

يغسل الليمون أولا جيدا ثم يترك جانبا حتي يجف تماما. نضع وعاء على النار به كمية من الماء وبعد أن يغلي. نضيف الليمون ويترك على النار لمدة عشر دقائق. يرفع الليمون من الماء المغلي ويوضع فورا بالماء البارد ويترك قليلا. يقطع الفلفل لمكعبات والثوم لشرائح رفيعة. في وعاء نضع الكركم والفلفل الحار والثوم والكمون والعصفر ويقلبوا جيدا. نفتح الليمون بعمل علامة X بكل حبة ليمون وتحشي بخلطة التوابل. نضع كمية من الماء في الوعاء ونضيف الملح والسكر ويحرك جيدا حتى يذوب كلا منهما. نضيف الليمون بالوعاء لحفظه وتخليله ونصب فوقه محلول التخليل وبالنهاية نضيف الزيت. يغلق الوعاء بإحكام ويترك ما بين أسبوع إلى أسبوعين ليتخلل.

وصفة لإعداد مخلل الخيار

مخلل الخيار من المقبلات الأساسية التي تحب كل ربة منزل تقديمها على سفرتها، كما إنها تستخدم في إعداد الساندوتشات وبشكل خاص ساندوتش الشاورما والبرجر والكثير من الوجبات السريعة.

مقادير مخلل الخيار

كيلو خيار رفيع. معلقة صغيرة سكر. أربع فصوص ثوم. ثلاث ملاعق كبيرة ملح خشن. ماء بارد.

طريقة عمل مخلل الخيار

يغسل الخيار جيدا ونقوم بإزالة رأس الخيار من الجانبين وتقطع كل حبة لنصفين.

يمزج الماء مع الملح والسكر والماء ويقلب جيدا.

توضع حبات الخيار في وعاء التخليل ويغمر بالماء ويغلق بإحكام ويترك لمدة خمس أيام لينضج.

خطوات إعداد مخلل اللفت

يعتبر مخلل اللفت من ألذ أنواع المخلل ولا يمكن لأحد أن يقاوم منظره ولونه الرائع، لذا نقدم وصفة لتخليل اللفت وتجهيزه لشهر رمضان المبارك.

مقادير مخلل اللفت

كيلو لفت. معلقة سكر. أربع أكواب ماء. ثمرة بنجر. ربع كوب ملح بحري.

خطوات إعداد مخلل اللفت

نقوم أولا بغسل اللفت من وتنظيفه جيدا من الأتربة المتواجدة به.

يقطع اللفت لشرائح طويلة وسميكة قليلا ونقطع البنجر لشرائح رفيعة جدا.

في وعاء على النار نضع كمية من الماء والسكر والملح ويقلب لمدة دقيقتان حتى يذوبان.

نرفع وعاء الماء من النار ونتركه جانبا حتي يبرد.

توضع شرائح اللفت في برطمان التخليل ونضيف البنجر ليجعل لون اللفت زهري جميل.

يغمر اللفت بالماء ويغلق البرطمان ويترك جانبا حتي ينضج.

خطوات إعداد مخلل الباذنجان المسلوق

مخلل الباذنجان المسلوق من المخللات المحببة لدى الكثير وهو يقدم بجانب الكثير من المأكولات وهو من أسرع وأسهل المخلل ويحضر سريعا.

مقادير مخلل الباذنجان

كيلو باذنجان عروس أسود. معلقة صغيرة كزبرة ناشفة. ثلاث فصوص ثوم مفروم. أربع ملاعق كبيرة خل. ثمرتين فلفل حار مهروس. معلقة صغيرة ملح وفلفل أسود. فلفل أخضر مقطع صغير. أربع ملاعق كبيرة عصير ليمون. ثمرة طماطم مقطعة صغيرة. معلقة صغيرة كمون. ثمرة بصل مقطع صغير.

تحضير مخلل الباذنجان المسلوق

نقطع رأس الباذنجان، نضع حلة على النار بها كمية من الماء وبعد أن تغلي نضع الباذنجان.

نخرج الباذنجان من الماء بعد وضعه بعشر دقائق ويوضع بماء بارد ويصفي جيدا من الماء.

نحضر حشوة الباذنجان بوضع بطبق غويط الثوم والكمون والكزبرة والشطة والخل ويقلب حتي يتجانس.

يفتح الباذنجان بالطول مع ترك حوالي 2 سم بآخر الباذنجان ويحشي بالخلطة السابقة.

يوضع الباذنجان ببرطمان ويوضع بالثلاجة ويقدم وبالهنا والشفا.

وصفة لتحضير مخلل الجزر بالمنزل بسهولة

الجزر من أجمل أنواع الخضراوات ويفضلها الصغير قبل الكبير، وتبحث كل أم عن طرق تخليل الجزر لتخليله وتحضير لشهر رمضان المبارك، ولتخليل الجزر يرجي إتباع ما يلي:

مقادير مخلل الجزر