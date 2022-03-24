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عمر شويل - جدة كريم الخميرة لتبييض البشرة وتسمين الخدود بوصفة طبيعية في 7 أيام فقط، كريم الخميرة والنشا من الوصفات الخارقة التي لا يمكن لأحد أن يتخيل تأثيرها على البشرة، هذه الوصفة تحديدًا تعمل على تبييض البشرة بالإضافة إلى زيادة حجم الخدود، لذلك ننصح كل البنات والسيدات ممن يعانون من صغر حجم الخدود استعمال تلك الوصفة وسوف يلاحظون الفرق عندما تصبح بشرتهم صافية ونقية خالية من النقط السوداء واسمرار البشرة الناتج من تعرضنا لأشعة الشمس الضارة، لذلك تعتبر هذه الوصفة سلاح ذو حدين حيث أنها تفتح لون البشرة وتوحيدها كما أنها تزيد حجم الخدود وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من النساء.

وصفة كريم الخميرة والنشا لتبييض البشرة ونفخ الخدود سريعاً



الوصفة سهلة جدًا ولا تحتاج إلى مكونات باهظة الثمن وإنما تعتمد في تكوينها على النشا والخميرة

وهما المكونين الأساسيين التي تعتمد الوصفة عليهم كما أنهم السبب الأساسي في تبييض البشرة وزيادة حجم الخدود.

مكونات الوصفة هي

(النشا، عسل النحل، خميرة فورية، الزبادي)

يتم أخذ ملعقة كبيرة من النشا، وملعقة كبيرة من عسل النحل،

وملعقتين من الخميرة الفورية، وثلاث ملاعق من الزبادي.

طريقة تحضير وصفة كريم الخميرة والنشا

يتم عمل وصفة كريم الخميرة والنشا عن طريق إتباع السطور التالية:

نضع في وعاء كل من المكونين (عسل النحل، والزبادي) مع بعضهم وخلطهم جيدًا.

يضاف النشا إلى العسل والزبادي مع التقليب باستمرار حتى لا يتكتل النشا.

يتبقى لنا إضافة الخميرة ولكن يجب عدم وضعها مرة واحدة وإنما يجب وضعها شيئًا فشيئًا مع سرعة التقليب لكي يصبح سمك الخليط مثل الكريم.

قبل استعمال الوصفة لابد من تنظيف البشرة والخدود بالماء، ثم يجفف تمامًا من الماء.

والخدود بالماء، ثم يجفف تمامًا من الماء. يوزع كريم الخميرة والنشا على البشرة والخدود ويظل عليها من 10: 20 دقيقة حتى يعطي نتيجة إيجابية.

يتم إتباع الوصفة مرة أو أكثر خلال الأسبوع حتى تصبح الخدود بارزة وجميلة وتصبح البشرة صافية خالية من العيوب.

أهمية الخميرة للبشرة

للخميرة أهمية كبيرة بالنسبة للبشرة حيث تظهر أهميتها في الآتي: