بكوب من الدقيق اعملي كيكة الحلم ( دريم كيك) بطريقة مبسطة جداً فى المنزل

كيكة الحلم تعد من أنواع الكيك الغربية الشهيرة، وهى عبارة عن طبقات مختلفة من الكيك بالشوكولاتة ويتم تسقيتها بالشربات لكى تصبح طرية ولذيذة، ثم يضاف عليها طبقة من البودينج الشهي ويضاف بعد ذلك عليها طبقة من الشوكولاتة اللذيذة، ولذلك يعتقد بعض السيدات انها صعبة فى عملها ولاكنها فى الواقع سهلة وبسيطة جداً ولكن تستغرق بعض الوقت منكى فى عمل الطبقات، وسف نتعرف سوياً متابعينا الاعزاء من خلال موقع ثقفني الإخباري على مقادير وطريقة تحضير كيكة الحلم اللذيذة بالتفصيل.

مقادير كيكة الحلم

تحتوى كيكة الحلم على عدة مكونات لعملها لأن لها عدة طبقات سوف نتعرف عليها سوياً فى هذا المقال وهى كالتالي:

مقادير الكيك

كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

١/٣ كوب من الكاكاو.

١/٢ ملعقة صغيرة من النسكافيه.

١/٢ كوب من اللبن السائل.

حبة من البيض.

١/٤ كوب من الزيت.

رشة من الفانيليا.

١/٢ كوب من الماء الساخن.

للشربات

كوب من السكر.

رشة من النسكافيه.

٢ كوب من الماء.

للبودينج

٢١/٢ كوب من اللبن السائل.

٣ ملعقة كبيرة من النشا.

١/٢ كوب من السكر.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.

١/٣ كوب من الكاكاو الخام.

لآخر طبقة

٤ ملعقة كبيرة من اللبن السائل.

كوب من الشوكولاتة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل كيكة الحلم سوف تحتاج منا عمل بعض الخطوات ولكنها بسيطة وسهلة وهى كمايلي:

أولاً نقوم بتجهيز الشربات فنحضر وعاء مناسب ونضع به السكر وعليه الماء ورشة النسكافيه ونضعهم على النار ونتركهم حتى يغلوا لمدة ٥ دقائق. بعد ذلك نقوم بتجهيز خليط الكيك ونحضر وعاء عميق وننخل به الدقيق ونضيف البيكنج بودر والبيكنج صودا والكاكاو ونتركهم جانباُ. وفى وعاء آخر نخفق البيضة مع السكر بواسطة مضرب سيلك يدوي مع إضافة رشة الفانيليا. ثم نضيف عليهم الزيت واللبن السائل والنسكافيه ونستمر فى الخفق. بعد ذلك نضيف عليهم خليط الدقيق السابق ونقلبهم مع بعض كويس حتى يصبح لدينا خليط ناعم ومتجانس. ثم نضيف عليم الماء الساخن ونقلبهم كويس جداً. نحضر صينية مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالدقيق ونسكب بها خليط الكيك. ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٥ .دقيقة حتى تنضج واختبرنا بعد نص الوقت بعود خشبي أو سكينة. فى ذلك الوقت نقوم بعمل البودينج ونحضر حلة صغيرة ونضع بها اللبن ونضيف عليه النشا ونقلبهم مع بعض كويس ثم نضعهم على النار. مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام وبعدها نرفعها من على النار. ثم نضيف عليهم الفانيليا والزبدة ونقلبهم كويس حتى تذوب الزبدة. وبعد كده نجهز آخر طبقة وفى طاسة مناسب نضع كمية الشوكولاتة وعليها ملعقتين من اللبن على نار هادية حتى تسيح. ثم نضيف ملعقتين تانى من اللبن علشان تسيح كويس ثم نسكبها فى صينية زي بتاعت الكيك ونفردها طبق رقيقة وندخلها الثلاجة حتى تتماسك. بعد ما تخرج الكيكة من الفرن نسقيها فورا بالشربات البارد ونتركها تبرد شوية ثم نضيف عليها البودينج. وآخر حاجة هنضع فوقها طبقة الشوكولاتة ونرش عليها شوية كاكاو ثم تقدم وبالف هنا وشفا.

فوائد الكاكاو للجسم

هناك العديد من الفوائد للكاكاو للجسم وسنذكر بعضها وهى كمايلي:

يحتوي على نسبة عالية من المواد المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى الوقاية من الأمراض والعدوى. يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحميها من الجلطات. يعتبر مضاد قوى للاكتئاب ويقلل من القلق والتوتر. يعمل على خفض مستوى السكر فى الدم. يحسن صحة الجهاز العصبى ويقلل من خطر الإصابة بالتوتر.

فوائد اللبن

للحليب فوائد كثيرة للجسم ولابد من تناوله يوميا فى الصباح أو المساء وإليكم بعض هذه الفوائد فيمايلي: