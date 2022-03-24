نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار طريقة عمل الفراخ المقرمشة زي كنتاكي بمذاق شهى وبمكونات علي أد الايد في المقال التالي
في كل اسبوع تعتبر الفراخ من أهم الأساسيات الواجب توافرها في الوصفات الرئيسية من أجل الحصول على كافه العناصر الغذائيه المهمة، حيث تسعى العديد من ربات المنزل في إعداد الفراخ بشكل مختلف لكي تقوم بتغيير وصفاتها أول بأول من أجل اطفالها واسرتها، ومع انتشار وعمل الفراخ المقرمشة بطريقة مميزة في محلات الوجبات السريعة ،نسعى في تقديم وصفة دجاج كنتاكي المقرمشة بمكونات بسيطة موجودة في كل مكان، وذلك لضمان جودة المنتجات، وذلك في هذا التقرير فتابعونا لمزيد من المعلومات.
طريقة عمل الفراخ المقرمشة زي كنتاكي
ولأن الفراخ المقرمشة كنتاكي من أفضل انواع الدجاج المميزة والتي يفضلها الكبار والصغار نظراً لمذاقها الرائع والجميل، وهناك بعض الأسر التي تعتبر تلك الوجبة من الوجبات غالية الثمن لها، ولهذا نستعرض معكم طريقة عمل الفراخ كنتاكي مقرمشة بطعم لا يقاوم، وهي من المكونات الآتية.
مقادير عمل تتبيلة الفراخ المقرمشة مثل كنتاكى
- فراخ مقطعة إلي 8 قطع.
- كوب دقيق منخول ناعم
- ملعقة صغيرة بهارات فراخ مشكلة
- 2 ملعقة كورن فلكس حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة بصل باودر
- وملعقة صغيرة ثوم باودر
- بيضة
- ربع كوب ماء
- نصف ملعقة بودر شطة حسب الطلب
- ونصف ملعقة صغيرة زعتر باودر
- نصف ملعقة صغيرة سماء
- ونصف ملعقة صغيرة زنجبيل باودر
- ربع كوب خل
- 2 ملعقة زبادي كبيرة
- ملح حسب الرغبة.
أفضل طريقة عمل فراخ كنتاكي المقرمشة بكل أسرارها
- في البداية وفي الخلاط الكهربائي نبدأ في خفق البيضة مع كل البهارات والزبادي والخل بالإضافة إلى نصف كوب دقيق.
- نتأكد من خلط المكونات جيداً حتي تمام التجانس.
- ثم نضع قطع الفراخ بعد تنظيفها جيداً في الخليط المحضر سابقاً ونغطي قطع الفراخ به.
- ثم نغطي الفراخ بكيس من البلاستيك.
- نضع الفراخ في الثلاجة مدة ساعة ونصف علي الأقل.
- وفي زيت غرير ساخن نبدأ في وضع قطع الدجاج بعد وضعها في الدقيق وتعفيرها.
- ونقلب الفراخ جيداً في الزيت لتأخذ لون ذهبي موحد
- نخرجها ونضعها علي منديل مطبخ لامتصاص الزيت.
- وفي النهاية تقدم ساخنة مع بعض الأرز الأبيض أو الأصفر الساخن وبالهناء والشفاء.
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