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وصفة جبارة لتطويل الشعر وإنبات الفراغات وتعمل علي تكثيفه بسرعة البرق، يواجه الكثير من الرجال والنساء مشكلات الصلع لذلك يهتم الكثير من الأشخاص استخدام الثوم لتطويل الشعر وإنبات الفراغات، لأن هذه المشكلة تواجه الكثير من الأشخاص وقد يصاب الإنسان بهذه المشكلة بسبب التقدم بالعمر أو بسبب بعض العوامل الوراثية، ويعتبر الثوم الحل الأمثل للقضاء على هذه المشكلة من خلال أن يتم استخدامه عمل الكثير من الوصفات الطبيعية. فوائد الثوم للشعر يحافظ الثوم على حيوية الشعر.

يعمل الثوم على إمداد الشعر بالكولاجين .

. ينشط الثوم من الدورة الدموية لفروة الرأس.

يعمل الثوم على القضاء على مرض الثعلبة.

يعمل الثوم على زيادة لمعان وحيوية الشعر.

كما يعمل الثوم على القضاء على تساقط الشعر وزيادة وتعزيز نمو الشعر .

. يتخلص الثوم من البكتيريا الموجودة في فروة الرأس كما يقضي على القشرة.

يغذي الثوم الشعر لأنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات.

يحافظ الثوم أيضاً على صحة الشعر. ولهذا سوف أقدم لكم وصفة جبارة لتطويل الشعر وتقوم بمليء الفراغات بنتيجة سريعة. وصفة الثوم وزيت جوز الهند لتطويل الشعر نقوم بإحضار بصلة وثوم وزيت جوز الهند.

نقوم بهرس البصلة والثوم ونضيف إليهم زيت جوز الهند.

بعد ذلك نضع هذا الخليط على النار بصورة مباشرة حتى يغلى هذا الخليط. ثم يتم ترك هذا الخليط حتى يبرد تماماً.

يتم وضع هذا الخليط على فروة الرأس لمدة عشرين دقيقة تقريباً.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا.

يتم تكرار هذه الوصفة مره كل أسبوع حتى نحصل على نتائج ممتازة. وصفة الثوم وزيت الزيتون لتكثيف الشعر ومليء الفراغات يتم استخدام رأس كامل من الثوم وزيت الزيتون.

بعد ذلك يتم إحضار وعاء ونضع فيه زيت الزيتون وفصوص الثوم ويتم إغلاق هذا الوعاء لمدة 10 أيام.

بعد ذلك نضع هذا الخليط في الثلاجة لمدة يومين. يتم ده هذا الخليط على الشعر وفروة الرأس لمدة ساعتين.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بصورة جيدة بواسطة الماء والصابون.

يجب أن نقوم بتكرار هذه الوصفة أسبوعين حوالي مرة كل أسبوع لتكثيف الشعر ولكى نحصل على أفضل نتائج. وصفة الثوم وزيت الخروع نقوم بهرس الثوم ونضع معه كوب من زيت الخروع.

بعد ذلك نقوم بترك هذا الخليط في وعاء محكم الغلق لمدة أيام. وبعد ذلك يتم مزج هذا الخليط على فروة الرأس بصورة جيدة ونقوم بغسل الشعر جيداً.

بعد ذلك يجب علينا أن نكرر هذه الوصفة أسبوعياً. عمر شويل - جدة وصفة جبارة لتطويل الشعر وإنبات الفراغات وتعمل علي تكثيفه بسرعة البرق - ثقفني

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