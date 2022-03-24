طريقة عمل الكيكة بالشيكولاتة بمذاق لذيذ وشهى وبتكات بسيطة

في الوقت الحالي تهتم الأمهات بالبحث عن طريقة عمل الكيكة بالشوكولاتة، وذلك بالتزامن مع سقوط الأمطار والجو البارد، الذي يتطلب بعض الحلويات الخفيفة الساخنة، حيث تعتبر الكيكة بالشوكولاتة واحدة من أفضل الحلويات التي يمكن تجهيزها فى البيت بسهولة ويسر بمكونات موجودة في كل مكان ،ولذلك نقدم لكم من خلال هذا التقرير خطوات بسيطة لتحضير الكيكة بالشوكولاتة هشة ولذيذة.

طريقة عمل الكيكة بالشيكولاتة

ومن خلال مقادير الكيكة بالشيكولاتة البسيطة، يمكنك تحضير اشهى كيكة هشه بطعم الشيكولاتة في المنزل بخطوات بسيطة وأفضل من المحلات ومضمونة، وهي على النحو التالي.

ثلاث اكواب دقيق حلويات.

ثلاث اكواب سكر.

كوب ونصف من مسحوق الكاكاو

ملعقه زبدة.

اربع بيضات كوب.

ونصف من اللبن كوب ماء دافي.

نصف كوب زيت كيس فانيليا

ملعقتان بكينج باودر

رشة ملح.

خطوات عمل كيكة الشوكولاتة اللذيذة

وتتميز كيك الشوكولاتة من الوصفات السهلة جدا ليتم صناعتها في المنزل، بالإضافة إلى أنها تتميز بحصولها علي كافه العناصر الغذائية المميزة والتي يحتاجها الجسم بشكل تام، ويتم تجهيزها من خلال الخطوات الآتية.