طريقة عمل الكيكة بالشيكولاتة بمذاق لذيذ وشهى وبتكات بسيطة

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في الوقت الحالي تهتم الأمهات بالبحث عن طريقة عمل الكيكة بالشوكولاتة، وذلك بالتزامن مع سقوط الأمطار والجو البارد، الذي يتطلب بعض الحلويات الخفيفة الساخنة، حيث تعتبر الكيكة بالشوكولاتة واحدة من أفضل الحلويات التي يمكن تجهيزها فى البيت بسهولة ويسر بمكونات موجودة في كل مكان ،ولذلك نقدم لكم من خلال هذا التقرير خطوات بسيطة لتحضير الكيكة بالشوكولاتة هشة ولذيذة.
طريقة عمل الكيكة بالشيكولاتة
ومن خلال مقادير الكيكة بالشيكولاتة البسيطة، يمكنك تحضير اشهى كيكة هشه بطعم الشيكولاتة في المنزل بخطوات بسيطة وأفضل من المحلات ومضمونة، وهي على النحو التالي.
- ثلاث اكواب دقيق حلويات.
- ثلاث اكواب سكر.
- كوب ونصف من مسحوق الكاكاو
- ملعقه زبدة.
- اربع بيضات كوب.
- ونصف من اللبن كوب ماء دافي.
- نصف كوب زيت كيس فانيليا
- ملعقتان بكينج باودر
- رشة ملح.
خطوات عمل كيكة الشوكولاتة اللذيذة
وتتميز كيك الشوكولاتة من الوصفات السهلة جدا ليتم صناعتها في المنزل، بالإضافة إلى أنها تتميز بحصولها علي كافه العناصر الغذائية المميزة والتي يحتاجها الجسم بشكل تام، ويتم تجهيزها من خلال الخطوات الآتية.
- قم بتجهيز وتسخين الفرن على درجة حرارة 350 درجة مئوية في البداية.
- ومن ثم يتم إحضار صينية مدورة مدهونة بالزبدة السايحة، ونبدأ في توزيعها بشكل متساوي.
- ثم نبدأ في تجهيز الصينية ووضع بعض الدقيق بها، ونتركها لنُشرع في تجهيز خليط الكيكة بالشيكولاتة.
- ويتم إحضار خلاط كهربائي ونضع به الزيت،و الحليب، السكر والكاكاو.
- ونُخلط المكونات جيداً حتى تتجانس بشكل جيد.
- نأخذ جزء من الخليط ونتركه جانباً.
- نُضيف الملح والفانيليا والبيض الي الخليط.
- نقوم بإضافة الدقيق مع التقليب، ثم نضع الزبدة أو الزيت مع الخلط للتخلص من التكتلات لمدة 2 دقيقة.
- نقوم بوضع الخليط في صينية الكيك وندخلها الفرن لمدة 30 دقيقة بعد تمام النضج تماماً.
- نبدأ في توزيع خليط الكاكاو علي وجه الكيك حتي تمام الفرد والتوزيع.
- بعد تجهيز الكيكة تقدم فوراً مع المكسرات والمشروبات المفضلة لديك.
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