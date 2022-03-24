نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للقهوة اعملي أحلى حلوى جافة بمكونات بسيطة وطعم رائع في البيت في المقال التالي
تعد الحلوى الجافة من الحلويات المحبوبة لدي الكثيرين ويتم تناولها بجوار شرب القهوة حيث يمكن تقديمها للضيوف، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البيض والدقيق والنشا، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم كما تعطي للقهوة مذاق مميز ورائع كما يمكن تحضيرها بأشكال مختلفة حسب الرغبة ايضا يمكن تناولها بجانب كوب من الشاي أو كوب من الحليب، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل حلوى جافة بطعم رائع في البيت.
مقادير عمل حلوى جافة
تحتوي الحلوى الجافة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نصف كوب من الزبدة.
- ٤ حبات من البيض.
- كوب من النشا.
- كيس ونصف خميرة حلويات.
- كوب من السكر.
- نصف كوب من الزيت.
- دقيق حسب الحاجة.
- كاكاو بني.
للتزيين
- مكسرات.
- شكولاتة.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير حلوى جافة بطعم رائع ومميز يجب إتباع هذه الخطوات البسيطة والسهلة لتحضيرها في البيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط البيض مع الفانيليا، وكوب من السكر ونستمر بالخلط باستخدام المضرب الكهربائي حتى يمتزج المكونات.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت والزبدة مع الاستمرار بالخلط حتى تمتزج المكونات.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر والنشا على خليط البيض مع الخلط على تتجانس المكونات.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم المكونات ونضيف لقسم منها الكاكاو ونخلطهم جيداً ثم نضيف له الطحين حتى يتماسك النصفين.
- ثم نشكل بالعجين جزء بالكاكاو وجزء بالخليط الصافي حتى نحصل على جزء متجانس يشبه الضفيرة.
- بعد ذلك ندخله الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة حتى ينضج ثم نذيب الشكولاتة ونسكبها فوقه مع رشه بالمكسرات.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى حلوى جافة لأحلى مشاهدين ومتابعين وبالهنا والشفا.
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