للقهوة اعملي أحلى حلوى جافة بمكونات بسيطة وطعم رائع في البيت

تعد الحلوى الجافة من الحلويات المحبوبة لدي الكثيرين ويتم تناولها بجوار شرب القهوة حيث يمكن تقديمها للضيوف، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البيض والدقيق والنشا، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم كما تعطي للقهوة مذاق مميز ورائع كما يمكن تحضيرها بأشكال مختلفة حسب الرغبة ايضا يمكن تناولها بجانب كوب من الشاي أو كوب من الحليب، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل حلوى جافة بطعم رائع في البيت.

مقادير عمل حلوى جافة

تحتوي الحلوى الجافة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نصف كوب من الزبدة.

٤ حبات من البيض.

كوب من النشا.

كيس ونصف خميرة حلويات.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

دقيق حسب الحاجة.

كاكاو بني.

للتزيين

مكسرات.

شكولاتة.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير حلوى جافة بطعم رائع ومميز يجب إتباع هذه الخطوات البسيطة والسهلة لتحضيرها في البيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-