اصنعي بنفسك في المنزل مهلبية قمر الدين بالمكسرات بألذ طعم

تعتبر مهلبية قمر الدين ، من أكثر أنواع الحلويات المنتشرة في سوريا والشام، ويتم تناولها بكثرة في شهر رمضان الكريم، وهي مصدر جيد للفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، وهي تقي من العطش لذا يفضل تناول القليل منها في وقت السحور، فهي حلوي اللذيذة يفضل تناولها الكبار والصغار، لأنها وصفة شهية ولذيذة وتحضر في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتها الغير مكلفة، وتسعى كل ربة منزل إلي تقديم كل ما هو جديد لأفراد أسرتها وعمل المهلبية في البيت بدلاً من شرائها جاهزة بأسعار غالية وضمان جودتها والحفاظ على صحة عائلتها، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني أسهل طريقة لعمل مهلبية قمر الدين بالمكسرات في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل مهلبية قمر الدين



هيا بنا نتعرف من هنا علي مقادير هذه الحلوي البارده وهي كالتالي:-

لفة من قمر الدين.

2 لتر من الماء ساخن.

نصف كوب من الزبيب.

مقدار نصف كوب من النشا.

نصف كوب من الماء.

كوب من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من ماء زهر.

للتزيين:-

مكسرات مفرومة أو خشن حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم خطوات بسيطة وسهلة لتحضير مهلبية قمر الدين في المنزل بكل بساطة وهي كالتالي:-

أولاً يقطع قمر الدين وينقع في ماء ساخن ونضيف،و ربع كوب من الزبيب ويغطي ويترك لمدة ساعتين. بعد ذلك يوضع على النار ونقلب باستمرار، ثم نضع السكر وماء الزهر. ثم نضيف النشا المخلوط مع نصف كوب من الماء، ونقلب وتترك لتغلي، حتى نحصل على قوام ثقيل. بعد ذلك نصب الخليط في أكواب وتترك جانباً لتبرد تماماً. ثم بعد ذلك تزين على الوجه بالمكسرات وتقدم بألف صحة وعافية.

فوائد قمر الدين

هيا بنا نذكر لكم من خلال هذه المقالة بعض فوائده الصحية وهي كالتالي:-

يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء، التي تساعد بشكل كبير على علاج الامساك و دعم عمل الجهاز الهضمي بشكل جيد.

كما أنه يساعد على تنظيم ضغط الدم لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يحافظ على صحة القلب والشرايين.

يحمي الجسم من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، لاحتوائه على نسبة عالية من عنصر الحديد.

تعزيز المناعة والوقاية من الالتهابات، لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم، وخاصة مضادات الأكسدة فيتامين أ وفيتامين ج، المهمان في محاربة الجزور الحرة وحماية الخلايا من التلف.

كما أنه يقي من هشاشة العظام لاحتوائه على عنصر الكالسيوم، الضروري للحفاظ على سلامة وتقوية العظام والأسنان.

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