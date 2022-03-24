نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم ميبو والنشا لتفتيح البشرة والتخلص من التصبغات خلال أيام من الاستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم ميبو والنشا لتبييض البشرة، هناك العديد من الوصفات المتنوعة التي تستعمل للحصول على بشرة ناعمة وصحية، وقد تعتمد على الكريمات والتركيبات الأخرى التي يدخل فيها في الغالب مواد كيميائية قد تسبب حدوث أضرارًا للبشرة مع الوقت، كما أنها أيضًا تضر أصحاب البشرة الحساسة بالأخص، مما يجعل الكثير من السيدات والفتيات يفضلون استخدام الوصفات التي تحتوي على مركبات طبيعية.

وذلك لأنها تعد أكثر أمانًا على البشرة كما أنها غير مكلفة وتعطي نفس النتيجة الرائعة التي يمكن الحصول عليها من خلال الكريمات.

ومن أكثر الوصفات المجمع على فائدتها وفعاليتها للبشرة هي وصفة كريم ميبو والنشا لتبييض البشرة والتي نذكر فوائدها وكيفيتها من خلال السطور التالية.

فوائد كريم ميبو والنشا للبشرة

من المتعارف عليه أن كريم ميبو يستخدم في علاج وتخفيف آثار الحروق على البشرة، إلا أنه يمكن إدخاله مع مكونات أخرى لعمل ماسكات تساعد على تنعيم وعلاج مشاكل البشرة المزعجة مثل حب الشباب، والرؤوس السوداء، كما أنه يستخدم لتفتيح البشرة بشكل فعال وسريع، ويمكن استخدام كريم ميبو في تفتيح البشرة من خلال الطريقة التالية:

المكونات :

1 ملعقة ماء ورد.

1 ملعقة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة من كريم ميبو كبيرة.

1 ملعقة من زيت الزيتون كبيرة.

طريقة ‏التحضير

يتم وضع ماء الورد وزيت الزيتون وزيت جوز الهند والنشا وكريم ميبو معًا والتقليب جيدًا للحصول على مزيج كريمي متجانس.

يتم استخدام جزء من الكريم وتطبيقه على البشرة، ويفضل استخدامه يوميًا للحصول على نتائج سريعة.

يفضل لأصحاب البشرة الحساسة اختبار جزء قليل جدًا من الكريم على جزء من البشرة لمعرفة إذا سيؤدي لتهيج البشرة أم لا قبل البدء في استخدامه.

تساعد تلك الوصفة على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة.

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