طريقة عمل الفراخ بالكريمة والزعفران وصفة رائعة وخطيرة وصفات جديدة وطعم حكاية

وصفة الفراخ بالكريمة من الوصفات الفاخرة و الراقية والمميزة وتعد من الذ واشهى وجبات الفراخ. وهى وصفى ذات طعم ومذاق لا يقاوم. كما انها من الوصفات الشهية والمحببة لدى الكثير وهي من الوصفات سهلة التحضير فى المنزل. وتعد من الاطباق الغنية بالعناصر والفيتامينات والبروتينات. وتحضر من صدور الفراخ بجانب بعض التوابل والبهارات ويمكن تحضيرها بسهولة فى المنزل. ونوضح من خلال موقع ثقفنى طريقة عمل الفراخ بالكريمة والزعفران.

خطوات تحضير الفراخ بالكريمة والزعفران

ترغب الكثير من ربات البيوت فى تنويع الأطباق التى تقدمها إلى الأسرة وكذلك الضيوف. وتبحث عن طرق جديدة ولذيذة فى تحضير الأطباق المختلفة واردنا فى هذا المقال تقديم طريقة عمل الفراخ او صدور الفراخ بالكريمة والزعفران. وهى من الطرق المميزة والشهية والتى تنال إعجاب جميع الفئات والأشخاص. وفى السطور نوضح طريقة عمل الفراخ بالكريمة والزعفران.

مكونات تحضير الفراخ بالكريمة والزعفران

مقدار كيلو من صدور الفراخ المخلية.

ثم ملعقة من الفلفل الأسود.

كذلك ملعقة من البهارات المشكلة.

مع ملعقة من الملح حسب الرغبة.

ايضا ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ثم ملعقة صغيرة من الأوريجانو.

مع ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.

كذلك ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

ايضا ملعقتان من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق من الزيت مع الزبدة.

مكونات صوص الكريمة والزعفران

ثم كوب من الكريمة الطبخ. .

ايضا ملعقتان من الزيت.

ثم نصف ملعقة من الزعفران المنقوع فى بعض الماء.

مع ثلاث ملاعق من الزبدة.

ملعقة من الثوم المفروم.

خطوات عمل الفراخ بالكريمة والزعفران

تحضير الفراخ والتتبيل

تسخين الفرن على 200 درجة مئوية. غسل صدور الفراخ ثم توضع فى كيس ويتم الطرق عليها حتى تصبح رقيقة.

فى وعاء نضع الثوم والملح والفلفل والزعفران والكزبرة وعصير الليمون والزيت وتخلط المكونات بشكل متجانس.

وضع صدور الفراخ فى التتبيلة مع التقليب ويغطى الوعاء ويترك فى الثلاجة من ساعتين الى ثلاث ساعات.

تحضير صلصة الكريمة

فى وعاء نضع الزيت والزبدة على نار متوسطة ثم نضع الثوم المفروم مع التقليب.

اضافة الكريمة ثم الزعفران المنقوع مسبقا فى بعض الماء. تقليب المكونات بعض الوقت وترفع من على النار.

طريقة التسوية