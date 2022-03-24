عجينة الكنافة البلدي وطريقة إعدادها بمختلف أنواعها بالمنزل بكل سهولة زي المحلات

عجينة الكنافة البلدي، الكنافة من أجمل الحلويات الشرقية وهي يفضلها الكثير لمذاقها الطيب، وتقدم كنوع من الحلويات أو المقبلات على أجمل السفرات الرمضانية، ومن السهل إعداد عجينة الكنافة بالمنزل بكل سهولة وهناك أكثر من طريقة لتقديم بها الكنافة كما يمكن حشوها بالعديد من الحشوات مثل المكسرات والكاستر والنوتيلا والجبنات.

عجينة الكنافة البلدي وطريقة إعدادها

من أشهر حلويات التي تقدم بشهر رمضان المبارك هي الكنافة والقطايف، ونظرا لاقتراب شهر رمضان المبارك قررنا عرض الكثير من الطرق لإعداد الكنافة وتقديمها علي السفرة الرمضانية بجانب أجمل الوصفات وأشهاها.

تحضير عجينة الكنافة البلدي بمكونات بسيطة

يوجد الكثير من أنواع الكنافة وتشتهر كل بلد بطريقة إعدادها للكنافة فمثلا يشتهر الشام بالكنافة النابلسية أما مصر فتشتهر بالكنافة البلدي، وفيما يلي نوضح عجينة الكنافة البلدي.

مكونات عجينة الكنافة البلدي

إثنين كوب من الدقيق الأبيض. ربع معلقة صغيرة ملح أبيض. كوبان ونصف ماء. ربع كوب زيت نباتي. كوب نشا أبيض.

إعداد عجينة الكنافة البلدي

في وعاء كبير نقوم بنخل الدقيق والنشا.

نضع بالخلاط الكهربائي خليط الدقيق والنشا.

نضيف الزيت والملح والماء لخليط الدقيق.

نمزج المكونات بالخلاط جيدا ولابد التأكد من عدم تواجد بقايا بجوانب الخلاط.

نقوم بتصفية خليط الدقيق باستخدام المصفاة للتخلص من أي تكتلات متواجدة بالخليط.

يسكب الخليط بزجاجة مياه بلاستيكية باستخدام القمع ونصنع فتحة بغطاء الزجاجة باستخدام إبرة.

نسخن مقلاة تيفال على النار متوسطة ونبدأ بتشكيل الكنافة على شكل دائري.

بعد أن يجف خليط الكنافة وتجدي إنه يمكن رفعه قومي برفع الخليط ووضعه على فوطة نظيفة.

تكرر تلك الخطوة حتى تنتهي كمية العجين وتغطي الكنافة بفوطة نظيفة لحين الاستخدام.

كنافة عش البلبل ووصفة لتحضيرها بكل سهولة

تعتبر كنافة عش البلبل من أشهي الحلويات التي تعد من الكنافة من ضمن أنواع كثيرة، وسنوضح خطوات إعداد كنافة عش البلبل فيما يلي:

مقادير كنافة عش البلبل

نصف كيلو كنافة بلدي. كوب قطر (شربات) للحلويات. نصف كوب كاجو مجروش. كوب سمن سائلة. نصف كوب فستدق مجروش.

تحضير كنافة عش البلبل