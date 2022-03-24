نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مندى اللحم الحضرمى بالطريقة الصحيحة والشهية فى الفرن الذ واشهى اكلة في المقال التالي
مندى اللحم من أشهى المأكولات الخليجية واليمنية. وهو من الأكلات الشعبية المنتشرة فى الخليج والدول العربية. كما انة من الاكلات المفضلة والمحببة فى المناسبات والعزائم المختلفة. ويتميز المندى بأنه من الاكلات اللذيذة والمميزة وذات طعم ومذاق رائع ومميز وشهى. ويمكن تحضير المندى سواء باللحم او الفراخ بعدة طرق ووصفات متنوعة وبخطوات سهلة وبسيطة. والمندى من الاكلات المفيدة جدا والمغذية حيث يحتوى على البروتينات والفيتامينات والعناصر الغذائية المتعددة.وأوضح فى السطور التالية طريقة عمل المندي الحضرمي الشهى واللذيذ.
خطوات تحضير المندي الحضرمي باللحم
يمكن لربات البيوت ان تقوم بتحضير مندى اللحم او الفراخ فى المنزل بطريقة بسيطة جدا سواء فى فرن البوتاجاز او فى الفرن الكهربائى. وذلك دون مشقة او مجهود فى طريقة التحضير. ويحضر المندى من اللحم او الفراخ بجانب الارز البسمتى والتوابل والبهارات الهامة التى تعطى طعم ومذاق رائع وشهى. وذلك ما سوف نوضحه فى الخطوات التالية من خلال موقع ثقفنى مع توضيح المكونات والمقادير المستخدمة والبهارات.
مكونات مندى اللحم الحضرمى
- مقدار اتنين كيلو من اللحم الضانى.
- ثم كيلو من الأرز البسمتي طويل الحبة والكمية حسب الرغبة.
- حبة من البصل المفروم.
- كذلك ملعقة من الهيل المطحون.
- ايضا نصف ملعقة من القرنفل المطحون.
- ثم نصف ملعقة من القرفة.
- كذلك ملعقة من الكمون.
- مع ملعقة من الملح حسب الرغبة.
- ثم ملعقة من الفلفل الأسود.
- كذلك ملعقة من البهارات المشكلة.
- ايضا حبتان من اللومي او الليمون المجفف.
- ثم أربع ورقات من اللورى.
- مع ملعقة ونصف من الكركم.
- كذلك خمس أكواب من مرق اللحم.
- كوب من المكسرات حسب الرغبة.
- مع كوب من الزبيب للتزيين.
خطوات عمل مندى اللحم الحضرمى
طريقة التتبيل
- اولا غسل اللحم جيدا ثم يقطع الى قطع حسب الرغبة.
- ثم وضع جميع البهارات من الفلفل الاسود والكمون ونصف كمية الكركم مع البهارات والقرفة والقرنفل والملح في وعاء مناسب.
- تخلط جيدا اضافة قطع اللحم الى خليط البهارات وتقلب معا بشكل جيد وتترك لمدة ساعتين.
- غسل الارز عدة مرات وينقع فى الماء ربع ساعة.
طريقة التسوية
- فى الفرن تسخين الفرن على 200 درجة واحضار قدر او وعاء مناسب ثم نضع الارز مع مرق اللحم والكركم وورق اللورى والليمون المجفف والزيت وبعض من حبات الحبهان او الهيل والملح. تقلب المكونات جيدا.
- نقوم بتغطية القدر او الوعاء بورق القصدير او الالمنيوم السميك مع احكام تقفيل الجوانب جيدا.
- عمل ثقوب فى ورق القصدير على وعاء الأرز. ثم رص قطع اللحم المتبلة على ورق القصدير فوق وعاء الأرز.
- ثم يغلف قطع اللحم بورق قصدير اخر جيدا وإحكام ورق القصدير على الوعاء مع اللحم.
- ادخال القدر او الوعاء فى الفرن و يترك من ساعتين الى ثلاث ساعات حتى تنضج جميع المكونات وينضج اللحم.
- اخراج المندى من الفرن ويرفع ورق القصدير من على اللحم ويعاد الى الفرن حتى يتحمر.
- ثم اخراج المندى اللحم من الفرن ويتم افراغ الارز فى طبق التقديم ويوضع عليه قطع اللحم مع المكسرات والزبيب ويقدم.
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