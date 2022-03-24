كرات جوز هند شوكولاتة حلويات بونتي جوز الهند بطعم لا يقاوم

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عمر شويل - جدة أصابع حلويات جوز الهند شوكولاتة الباونتي تعتبر من أفضل أنواع الشوكولاتة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص حيث أنها لا تستغرق وقت ولا جهد، فهناك الكثير من الأمهات التي ترغب في أن تحضير مأكولاتها وحلوياتها بنفسها في المنزل كبديل يغني أن يتجه أطفالها لشرائها من الخارج، كما تعتبر شوكولاتة الباونتي واحدة من الوصفات اللذيذة بقوام هش التي لديها نكهة ومذاق مختلفة وإليكم في مقالنا التالي طريقة تحضير شوكولاتة الباونتي بعدة طرق اختار ما يناسبها والتي سيحبها أسرتك وخاصة أطفالك.

حلى جوز هند شوكولاتة أصابع حلويات الباونتي

يتم تحضير شوكولاتة جوز الهند باونتي بمقادير بسيطة وسهلة وتلك المقادير بسيطة وفيما يلي مقادير تحضير شوكولاتة الباونتي:

كأس ونصف من جوز الهند. سكر وفقًا للرغبة. ثلاثة ملاعق من الزبدة. ربع كأس من اللبن السائل. شوكولاتة بيضاء أو غامقة خام.

تحضير أصابع جوز الهند شوكولاتة الباونتي الهشة

تعتبر شوكولاتة الباونتي بجوز الهند أنواع الشوكولاتة التي لديها نكهة مميزة ويقبل على تناولها الكثيرين بفضل مذاقها الشهي وبدلًا من أن يتم شرائها من الخارج يمكن الآن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وتتبعوا معنا في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير شوكولاتة الباونتي:

اولًا يتم الحصول على إناء ثم يتم وضع فيه كلًا من الحليب السائل والزبدة والسكر ويتم رفعه على النار ثم يتم خلط المقادير مع بعضها البعض جيدًا والاستمرار في التقليب لحين أن تذوب المقادير بشكل تام.

بعد أن تذوب يتم رفعها من على من النار ثم يتم إضافة كمية من جوز الهند مع الاستمرار في التقليب لحين أن يتشكل لديك قوام متجانس ثم يتم وضعها في الثلاجة وتركها لحين أن تتماسح وتصبح عجينة.

كما يتم إذابة الشوكولاته على حمام مائي ساخن ويفضل تكون الشوكولاته غامقة لكي تعطي طعم رائع أو على حسب رغبتك كنوع شوكولاته.

يتم إخراج العجينة من الثلاجة ويتم تشكيلها على شكل أصابع ثم يتم وضعها في الشوكولاتة النيئة المذابة ثم يتم تركها لحين أن تغلف بشكل جيد حتى تكون لديكم أصابع مغطاة بشوكولاته المذابة.

تحضير صوص الشوكولاتة لحلى جوز الهند

يمكن استعمال تلك الصوص في تزيين كافة أنواع الكيك والحلويات التي تحتاج إلى صوص شوكولاته ولكن ليس لديك فيمكنك استبدال الشوكولاته بصوص مصنوع من الكاكاو الخام مع بعض المكونات الأخرى تعطيك نفس نتيجة ممتازة لصوص شوكولاته المخصص التزين، يمكن تزينها بصوص الشوكولاتة من خلال إحضار كلًا من التالي:

نصف كأس من الكاكاو. نصف كأس من السكر البودرة. نصف كأس من الزيت. نصف كأس من الحليب السائل.

طريقة تحضير صوص شوكولاته لتزبين حلى أصابع جوز الهند

اخلطي كل مكونات السابقة لصوص الشوكولاته في وعاء الخلاط مع بعضها البعض حتى يتكون معك مزيج ناعم من صوص شوكولاته وتكون جاهزة على تقديم لو كانت خفيفة يمكنك أن تضيفي عليها القليل من الكاكاو أو لو كان الصوص ثقيل ضيفي لها القليل من زبدة أو زيت مع الخفق المستمر تكون لديك صوص شوكولاته بالكاكاو رائع ومناسب جدا لتغطية كرات جوز الهند بالشوكولاته بونتي شوكولاته اللذيذ.

حلى جوز الهند بسكويت لذيذ صحي للأطفال

جوز الهند يمكنك أن تصنعي منه الكثير من الحلويات سواء كان كيك أو بسكويت أو كرات باونتي حلى جوز الهند بتغطية الشوكولاته، وسنقدم بسكويت جوز الهند من وصفات حلويات المحببة لدى الأطفال لانه بسيط ولذيذ الطعم ويمكن أن يتناوله أطفالك في مدارس وهو بسكويت مغذي غني بالفيتامينات والفوائد الكثيرة للجسم لوجود البيض بها الغني بالبروتين ومن أوائل الوصفات في الأعياد والمناسبات فجوز الهند من حلويات محببة لدى كبار والصغار، وسنتعرف معكم خطوة بخطوة لعمل بسكويت جوز الهند الناعم مثل الجاهز تماما بطريقة بسيطة.

مكونات بسكويت جوز الهند صحي ناعم

نصف كيلو دقيق حلويات أبيض. ربع كيلو زبدة حوالي 250 جرام بدرجة حرارة المطبخ. نصف كوب سكر بودرة ناعم سكر مطحون. عدد 3 بيض بحجم متوسط بدرجة حرارة المطبخ. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. كوب إلا ربع الكوب من جوز الهند مبشور ناعم.

تحضير بسكويت جوز الهند ناعم