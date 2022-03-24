فطيرة اللحم الهشة رغيف اللحم بعجينة قطنية لكل فطائر ومخبوزات

تعتبر وصفة تحضير فطير باللحم من أحد أكثر الوصفات الشهية التي يحبها عشاق تناول الفطير خاصة المحشو باللحم جدا، فهي تتميز بسهولة تحضيرها وطعمها الرائع وذلك ما يجعل العديد من ربات البيوت يبحثون عن طريقة تحضيرها لكي يقومو بالتنويع في وصفات المطبخ وتحضيرها على الغداء للعائلة كما إنها تتميز أيضاً بفوائدها الغذائية العديدة مثل (البروتين،الحديد،الزنك،السيلينيوم) وتلك المواد لأزمة لبناء جسم الطفل والبروتين المفيد للعظم.

فطيرة اللحم رغيف اللحمة بعجينة قطنية

نصف كيلو من اللحم المفروم. عبوة عجينة الفطائر الجاهزة. ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون. حبة واحدة كبيرة الحجم بصل. ثلاث فصوص كبيرة من الثوم المهروس جيدا. ملعقتين من البقدونس المفروم جيدا. ملعقتين ونصف كبيرتين من الكزبرة المفرومة. ملعقتين كبيرتين من مرقة اللحم البودرة. نصف كوب من البازلاء. حبة واحدة بيض. ملعقة كبيرة من حبة البركة. ملعقتين كبيرتين صلصة الباربيكيو.

تحضير فطائر اللحم الهشة رغيف لحمه بالفرن خطوة بخطوة

أولا قومي بجلب مقلاه كبيره بها زيت وقومي بوضعها على نار متوسطة ثم قومي بوضع عليها البصل وقومي بتقليبه قليلا حتى يبدأ لونه بالتغيير للون الذهبي ثم ضعي عليه كل من فصوص الثوم التي قمنا بفرمها مسبقا ونصف كيلو اللحم المفروم ونكمل التقليب.

بعد أن قمنا بالتقليب جيدا نقوم بوضع كل من صوص الباربكيو ومرقة الدجاج البودرة ونكمل التحريك حتى ينضج اللحم جيدا.

بعد أن تأكدنا بأن اللحمة قد نضجت جيدا نقوم بإضافة عليها البازلاء وتقليبهم مجددا ثم ترفع من النار وتوضع جانبا ونضيف اليها كل من الكزبرة والبقدونس ونكمل التقليب مجداا ثم نترك اللحمة جانبا حتى تبرد تماما.

ثم حتى تبرد اللحمة نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة مرتفعة ونقوم بجلب صينية فرن ونقوم بدهنها جيدا بالزيت.

ثم قومي بعدها بتقطيع العجينة الى اربع مربعات بحشو كل مربع من تلك المربعات باللحم عن طريق معلقة كبيرة ثم قومي بدهن أطراف المربعات بالبيض.

ونقوم بعدها بتشكيل المربعات عن طريق طي طرف على الآخر مع الضغط عليهم جيدا ثم قومي بوضعها في الصينية التي قمنا بدهنا مسبقا.

ثم في النهاية نقوم بتزيينها برش عليها حبة البركة على الوجه قبل وضعها في الفرن ثم توضع في الفرن ونتركها لفترة لا تقل 25 دقيقة.

ثم بعد التأكد من أن الفطائر قد نضجت نقوم بإخراجها من الفرن ووضعها في أطباق التقديم وتقدم ساخنة على الغداء.

طريقة فطيرة لحم مفروم بالجبن

فطائر اللحم من أشهى أنواع الفطائر التي تقدم في مناسبات ولها طعم لا مثيل له خصوصا مع وضع حشو الجبن لها التي تعطيها نتيجة رائعة وبنصف كوب من دقيق يمكننا صنع فطائر اللحم الهشة رغيف اللحم بقوام طري.

مكونات فطيرة اللحم مفروم بعجينة قطنية