كريم بذور الكتان السحري لشد الوجه والتخلص من التجاعيد نهائيًا

كريم بذور الكتان السحري ، تعتبر بذور الكتان من أكثر المكونات الطبيعية التي تدخل في عمل الكثير من الوصفات الطبيعية التي تصلح للشعر والبشرة، فهي رائعة جدًا في الحفاظ على جمال البشرة، حيث تعمل على مكافحة الشيخوخة وتشد ترهلات البشرة، وتعتبر بوتكس طبيعي وكولاجين طبيعي للبشرة، كما تعتبر من أكثر المواد الطبيعية التي لها مفعول رائع في إزالة التجاعيد، وهي بديل للكثير من الكريمات غالية الثمن أو الجلسات التي يتم عملها للبشرة في مراكز التجميل، فهي كنز طبيعي متوفر في كل منزل يعيد للبشرة نضارتها وحيويتها ويحميها من علامات التقدم بالعمر، فمن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم بذور الكتان السحري في تفتيح البشرة وإعادة نضارتها بمكونات طبيعية جدًا.

مكونات عمل كريم بذور الكتان السحرية

يحتوي الكريم على مكونات طبيعية بسيطة وهى كما يلي:ـ

3 ملاعق كبيرة من بذور الكتان.

كوب كبير من الماء.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

نصف ملعقة صغيرة من زيت فيتامين هـ.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم بذور الكتان السحري بالمنزل للتخلص من التجاعيد والعناية بالبشرة بخطوات سهلة جدًا وهى كما يأتي:ـ

نبدأ بوضع بذور الكتان في وعاء، ثم نضيف إليها الماء، ثم نضع الوعاء على النار ونطبخ بذور الكتان لمدة خمس دقائق على النار مع مراعاة التقليب باستمرار. نرفع الخليط من على النار ونتركه حتي يبرد تمامًا، ثم نقوم بتصفيته باستخدام مصفاة أو شاش نظيف حتي نحصل على جل بذور الكتان. نقلب الجل جيدًا، ثم نقوم بإضافة نصف ملعقة صغيرة من زيت فيتامين هـ، ثم نقلب المكونات جيدًا. نضيف ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو، ثم نقلب المكونات جيدًا، حتي تتجانس تمامًا مع بعضها البعض. نسكب الخليط في عبوة زجاجية فارغة ونظيفة، ثم نحكم إغلاقها جيدًا وتحفظ بالثلاجة.

طريقة استخدام كريم بذور الكتان على البشرة

توجد خطوات بسيط يجب إتباعها عند وضع الكريم على البشرة وهى كما يلي:-

نضع طبقة من الكريم على البشرة والرقبة وحول منطقة العينين ونوزع الخليط جيدًا بحركات دائرية تشبه المساج.

نستمر في التدليك حتي يمتص الجلد الكريم تمامًا، ثم نقوم بوضع طبقة من زيت اللوز الحلو على البشرة فوق الكريم.

نترك الكريم على البشرة حتي الصباح، ثم يغسل بالماء الفاتر ومن بعدها بالماء البارد.

نكرر استخدام الكريم يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

فوائد بذور الكتان

هناك العديد من الفوائد التي تحتوي عليها بذور الكتان وهى كما يأتي:-