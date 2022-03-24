طريقة عمل تتبيلة الجمبري المقلي الكرسبىى المقرمش بالخلطة السرية للمطاعم وصفة شهية ورهيبة

الجمبرى المقلى كرسبى من أفضل المأكولات البحرية الشهية واللذيذة.كما أنه من الوجبات الأكثر انتشارا وشهرة في العالم وهو من الأطباق المميزة والمحببة لدى الجميع. ويعد الجمبرى من أهم المأكولات البحرية بجانب الطعم الشهى واللذيذ فهو من أكثر المأكولات فائدة وهو من الوجبات عالية القيمة الغذائية. يحتوي الجمبري على العديد من الأحماض والمعادن الضرورية للجسم. ونوضح فى السطور التالية من خلال موقع ثقفنى اهم والذ طرق عمل الجمبري المقلي الكريسبي.

خطوات تحضير الجمبري الكرسبي الشهى

تعتبر تتبيلة الجمبرى من اهم خطوات تحضيره بجانب مكونات التغطية والتغليف التي تعطي الطعم اللذيذ والمقرمش. وهى مكونات متوفرة فى كل بيت ولكن هناك بعض اللمسات الهامة التى تجعل من الجمبرى وجبة شهية ومقرمشة وذات مذاق رائع وخطير وها ما سوف نوضحة في السطور التالية.

مكونات الجمبرى والتتبيلة

مقدار كيلو من الجمبرى الكبير او الوسط حسب الرغبة مقشر.

ربع كوب من عصير الليمون.

خمس حبات من الثوم المفروم.

مع ملعقة من الكمون الناعم.

ثم ملعقة من الفلفل الأسود الناعم.

كذلك ملعقة من الملح حسب الرغبة.

ايضا ملعقة من السماق.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الناعمة.

ثم ملعقة من البابريكا.

نصف ملعقة من الكركم.

كذلك نصف ملعقة من الفلفل الحار حسب الرغبة.

مكونات التغطية و الطبقة المقرمشة

مقدار كوب ونصف من الدقيق.

مع كوب من اللبن.

ثم كوب من البقسماط.

مع ملعقة كبيرة من النشا.

ثم رشة من الملح.

كذلك ملعقة من البيكنج بودر.

خطوات عمل الجمبرى المقلى الكرسبى

طريقة التتبيلة

وضع جميع مكونات التتبيلة فى وعاء وتخلط بشكل جيد ومتجانس.

ثم وضع الجمبرى المقشر فى التتبيلة مع التقليب الجيد فى التتبيلة.

يغطى الوعاء ويترك الجمبرى فى التتبيلة مدة لا تقل عن اربع ساعات فى الثلاجة.

طريقة تجهيز التغليفة

خلط الدقيق والنشا والملح والبيكنج بودر فى وعاء مناسب.

ثم وضع اللبن فى طبق واسع. كذلك وضع البقسماط فى طبق واسع.

طريقة التسوية