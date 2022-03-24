نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسر العربيات.. أفضل طريقة لعمل الفول المدمس وتحبيشة الفول زي المطاعم في المقال التالي

طريقة عمل الفول المدمس، الفول المدمس من الأطباق الرئيسية التي لا تخلو منها مائدة السحور فى شهر رمضان الكريم والذي يمكنك إعداده فى المنزل بكل سهولة وتقديمه إلى أفراد عائلتك والاستغناء عن شرائه من عربات الفول يوميا لتوفير التكلفة وضمان الجودة، فإليك خطوات إعداد الفول المدمس فى المنزل بكل أسراره. طريقة عمل الفول المدمس زي المطاعم نصف كيلو فول .

3 ملاعق عدس أصفر.

3 ملاعق فول مجروش.

1 حبة جزرة مبشورة. طريقة تدميس الفول اغسلي الفول والعدس الأصفر والفول المجروش جيدا بالماء ثم ضعيهم معا فى وعاء واحد واغمري المكونات بالماء وقومى بالتخلص من حبيبات الفول التي تطفو على وجه الماء لأنه عادة تكون غير صالحة، واتركي المكونات منقوعة لمدة 24 ساعة.

بعد ذلك صفى المكونات من الماء جيدا وضعيها فى القدرة أو دماسة الفول مع الجزر المبشور ثم اسكبي عليهم ماء ساخن وليس بارد بحيث تغطى الماء جميع المكونات وضعي الدماسة على نار متوسطة.

عندما يتم الغليان انقلي الدماسة على نار هادئة جدا ويمكنك وضع ملعقتان كبيرتان من معجون صلصة الطماطم مع الخليط حسب الرغبة للحصول على اللون الأحمر المميز للفول المدمس كما بمحلات الفول.

اتركي الفول على نار هادئة لمدة 4 ساعات كاملة حتى يتم تسويته جيدا، أما فى حال عدم اكتمال التسوية يمكنك تزويد القدر بالماء الساخن إذا احتاج ذلك.

ارفعي الفول من على النار عند تمام التسوية واتركيه حتى يبرد تماما ويمكنك تصفيته من الماء والاحتفاظ به بداخل أكياس الثلاجة وتخزينه فى الفريزر حتى الاستخدام. سر دقة تتبيلة الفول زي العربيات المكونات: 3 ملاعق ثوم مفروم.

2 حبة فلفل رومي مفروم.

نصف كوب خل.

ربع كوب عصير ليمون.

نصف ملعقة ملح.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة كبيرة شطة.

ملعقة كبيرة كسبرة ناشفة. خطوات تحضير تحبيشة الفول ضعي جميع مكونات التتبيلة فى وعاء وامزجيها معا جيدا حتى تتجانس مع بعضها البعض.

أضيفي كمية مناسبة من الماء إلى التتبيلة ثم افرغي الخلطة فى زجاجة واحتفظي بها فى الثلاجة لحين استخدامها عند تحضير الفول.

عند تحضير الفول المدمس المهروس يتم رج زجاجة الخلطة ووضع كمية منها على الفول مع الطحينة والزيت والملح وتقليبهم معا ويصبح طبق الفول جاهز على التقديم. عمر شويل - جدة بسر العربيات.. أفضل طريقة لعمل الفول المدمس وتحبيشة الفول زي المطاعم - ثقفني

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