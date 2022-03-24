معجزة كريم الخميرة السحري: لتسمين وتبييض البشرة لن تتخيلي نتائجه2022

نقدم لكم معجزة كريم الخميرة السحري ، حيث يعد من افضل الكريمات الطبيعية التي تعمل علي تسمين وتفتيح البشرة بكل سهولة دون اي مواد ضاره بالبشرة، حيث تعد البشرة لدي البعض هي مصدر جمالهم ويجب الاهتمام بها لكي نحصل علي بشرة خالية من التجاعيد ونظيفة من أي مشاكل، وبفضل استخدام كريمات طبيعية للحصول علي نتائج رهيبة من التفتيح والتسمين الفوري للبشرة، ويمكن عمل اكثر من نوع كريم للبشرة للحصول علي بشرة مثالية، وسوف نتعرف الآن من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل معجزة كريم الخميرة السحري لتسمين البشرة لن تتخيلي نتائجه الفعالة جدا علي البشرة2022.

مكونات عمل معجزة كريم الخميرة السحري لتسمين وتفتيح البشرة فوري

سوف نتعرف اليوم علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لعمل الكريم الرهيب في تسمين وتفتيح وتبيض البشرة من اول استخدام وهي كالتالي:-

معلقة من الخميرة الفورية.

ثلاث معالق من النشا.

معلقتين من الزبادي.

ثلاث معالق من ماء الورد.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة سهلة جدا لتحضير الكريم في المنزل دون اي تكلفة ولا تعب وبخطوات بسيطة للغاية حتي نحصله علي افضل كريم طبيعي وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخلة النشا والخميرة الفورية والزبادي ونقلب المكونات جيد حتي تتجانس. ثم نضيف الماء بتدريج مع الاستمرار في التقليب حتي يصبح خليط متجانس للغاية ولين. ثم نضيف عصير الليمون علي حسب البشرة ويفصل عدم وضعه أذا كنتي تعاني من حساسية. نستمر في التقليب حتي يصبح لدينا خليك كريمي متجانس للغاية وجاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

نتعرف الآن علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الخليط علي البشرة وكيفية الاستفادة من الخليط والحصول علي نتائج مبهرة بفضل الله وهي كالاتي:-

نقوم بغسل البشرة بالماء والغسول المناسب معها ليتم تنظيفها من أي كريمات.

ثم نقوم بوضع طبقة من الخليط علي البشرة حتي نغطي الوجه بالكامل.

نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 15 دقيقة إلي 30 دقيقة.

نغسل البشرة ونكرر العملية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر للحصول علي افصل نتائج بفضل الله.

فوائد معجزة كريم الخميرة السحري لتسمين وتبييض البشرة

نتعرف اليوم علي بعض فوائد الكريم المعجزة علي البشرة بشكل كبير للغاية دون مواد ضارة بالبشرة وهي كالتالي:-