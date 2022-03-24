طريقة غير تقليدية ولكن فعالة في تبييض اليدين وتقشير الجلد باستخدام القهوة

تبييض اليدين والجلد باستخدام القهوة، إذا أردت ان تحصل على يدين ناعمتين مثل الحرير فعليك اتباع هذه الوصفة، حيث بحثت الكثير من الفتيات عن طرق عديدة من أجل أن تتمكن بتفتيح اليدين والتخلص من أي بقع داكنة متواجدة على اليدين، لذا سوف نقدم لكم أهم الاستخدامات الخاصة بالقهوة بخصوص هذا الأمر في السطور القادمة.

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استخدام القهوة والعسل

يمكنك استخدام القهوة والعسل من أجل القضاء على الجفاف الذي يصيب اليدين، وذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات:-

إحضار ملعقتان كبيرتان من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

تقليب هذه المكونات مع بعضها البعض جيدا.

القيام بفرد هذه الوصفة جيدا على اليدين وتركها حتى تجف ومن ثم غسلها بالماء الفاتر، وسوف تحصل على يدين ناعمتين جدا.

إذا اردت أن تحظى بنتائج مبهرة فعليك تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

مقشر القهوة لليدين

عليك إحضار ملعقة كبيرة من القهوة. إحضار ملعقة واحدة من الماء الفاتر. يتم مزج هذه المكونات مع بعضها ونضعها على اليدين وتترك لمدة ربع ساعة.

يتم شطف اليدين جيدا بالماء واستخدام الكريم المرطب الخاص بك.

مقشر القهوة والسكر

لقد ذكر العديد من الأشخاص الذين خاضوا هذه التجربة مدى فاعليتها وقدرتها على تفتيح اليدين، والتخلص من الغمقان الذي يصيب اليدين نتيجة تعرضهم للعديد من العوامل، ويمكنك الاستفادة من هذه الوصفة بهذا الشكل:-