أطيب الحلويات لرمضان.. كيكة البسكويت الباردة سهلة وسريعة في 10 دقائق

يمكنك الآن تحضير حلوى البسكوت السهلة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات المميزة التي تساعد في تحضير أفضل أنواع الحلويات في وقت قياسي، فقد جاء عن أشهر الشيفات العالمية أنه يتم تحضير الكيكة الباردة المحضرة من البسكويت بسهولة ويسر حتى تكون خفيفة تماما على المعدة ولا تسبب الشعور بانتفاخات أو ماشابه، فقد نتعرف معا على طريقة تحضير الكيكة بطريقة صحية حتى يتم تحضير أشهى الوجبات في المنزل بسهولة ويسر وبدون أي مكونات خزعبلة حتى تكون بنفس القوام الموجود في الخارج والتي تبحث عنه السيدات بدون فرن أو خبز أو تخمير.

مقادير كيكة البسكويت

تتكون كيكة البسكويت من مجموعة أساسية من المكونات التي تساعد في تحضير هذه الحلوى المميزة، وهي:

كمية من البسكويت وكمية من البيض والفانيليا واللبن الزبدة والسكر.

يتم تحضير صينية ومن ثم وضع ملعقة من الزبدة فيها ويتم خلط الحليب والبيض والفانيليا والسكر في وعاء آخر.

وبعدها يتم طحن البسكويت ومن ثم إضافة الحليب له حتى يصبح القوام كريمي.

ومن ثم يتم وضعها في الصينية التي تم دهنها بالزبدة وبعدها يتم وضعها في فرن ساخن تماما ومن ثم يتم ترك لمدة ساعة حتى ينضج تماما.

وبعدها يتم وضع الصوص المحضر على الوجه حتى تحصل على مذاق للكيكة مميز وجميل للغاية.

طريقة تحضير صوص البسكويت البارد

يتم تحضير كمية من السكر والحليب المجفف.

ومن ثم تحضير كوب من القشدة وكمية من الجبن الكريمي.

يتم تحضير نصف ملعقة فانيليا.

تقلب المكونات جيدا على بعضها البعض باستخدام المضرب ومن ثم يتم تذوق هذا الصوص للتأكد من أنه بمذاق جميل.

تتمكن بعدها من وضع هذا الصوص على الكيكة البسكوت لتتمتع بحلوى ذات مذاق جميل ومميز للغاية وتحصل على القوام المرغوب فيه.

طريقة تحضير الكيكة بدون استخدام فرن