نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر طريقة عمل كريمة حشو بسكويت أوريو الشهية.. وصفة تفصيلية بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر طريقة عمل كريمة حشو بسكويت أوريو الشهية، كريمة حشو بسكويت أوريو تعتبر هذه الوصفة من الوصفات السهلة جدا، ويقبل عليه الكثير من الأشخاص؛ حيث أنه له طعم ومذاق مميز ويعتبر تحضيره في المنزل من أسهل ما يكون، كما أن مكوناته بسيطة ومتوفرة في كل منزل، لذلك سوف نعرض لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل هذه الوصفة.

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طريقة عمل كريمة حشو بسكويت أوريو

يمكنك عمل كريمة حشو بسكويت أوريو بمكونات بسيطة وموجودة داخل كل منزل وغير مكلفة، وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

كيس فانيليا.

ربع كيلو من السكر الأبيض الناعم.

كوب من الزبدة.

نصف كوب من اللبن الحليب.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل هذه الوصفة بكل سهولة ويسر وسرعة في الأداء؛ حيث الطعم اللذيذ والمذاق المميز لكي تحصل على الوصفة بنجاح، وذلك فقط من خلال اتباع الخطوات التالية:

نحضر وعاء ونضع به كل المكونات، ونخفقها جيدا بالمضرب الكهربائي حتى تتجانس المكونات جيدا. بعد الخطوة السابقة نضع الكريمة في الثلاجة حتى تتماسك. وهذا تكون كريمة حشو الأوريو جاهزة للاستخدام.

طريقة عمل صوص الكراميل

يوجد الكثير من الطرق التي يتم حشو الحلويات بها، والآن نقدم لكم صوص الكراميل بمكونات بسيطة ومتوفرة بالمنزل، وتتمثل المكونات في الآتي:

كوب من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من اللبن الحليب.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من اللبن البودر.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية التي نعرضها لكم الآن يمكنك عمل صوص الكراميل، وإليكم الخطوات كما يلي: