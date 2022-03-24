بمكونات بسيطة اعملي فطائر المقلاة الشهية بدون فرن لفطور شهي لكي ولأولادك

تعد فطائر المقلاة من المعجنات الشهية التي يتم تناولها على الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومميز، كما تتكون هذه الفطائر من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والحليب ومكونات آخرى، ويمكن تحضير هذه الفطائر في وقت بسيط وبطريقة ناجحة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما تتعدد أنواع الفطائر حيث أن منها السادة أو المحشوة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل فطائر المقلاة الشهية بدون فرن لفطور صحي.

مقادير عمل فطائر المقلاة

تحتوي فطائر المقلاة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

ملعقتان كبيرتان من السكر.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من قشور البرتقال.

٢ كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير فطائر المقلاة الشهية في البيت يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة لتحضيرها بسهولة في البيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر بولة عميقة ونقوم بخلط الخميرة الجافة مع ملعقتان من السكر وكوب من الحليب ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة الفانيليا مع ملعقة من بشر قشر البرتقال وحبة من البيض المخفوق مع الخلط باستخدام المضرب اليدوي. ثم نقوم بإضافة الدقيق بشكل تدريجي مع العجن ثم نضيف رشة من الملح ونستمر بالعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية. بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من الزبدة ونستمر بالعجن حتى تمتزج الزبدة مع العجين. ثم نغطي العجين بكيس من النايلون ونتركها تخمر لمدة لا تقل عن ساعة كاملة. بعد الخمور نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات متوسطة الحجم، ثم نفردها بشكل طولي ثم نشكلها مثل الضفيرة ونغلقها من الأطراف. وهكذا في باقي العجين، بعد ذلك نرصها في صينية مدهونة بورق الزبدة ونتركها لترتاح لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة. بعد ذلك نحضر مقلاة بها زيت غزير ونضعها على النار مع وضع الفطائر بها. ثم نقوم بتقليب الفطائر في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي، بعد ذلك نخرجها على ورق مطبق حتى تتشرب الزيت. بعد ذلك نضعها على طبق التقديم مع رشها بالسكر البودرة وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى فطائر مقلاة لأحلى متابعين لإفطار شهي وبالهنا والشفا.

طريقة عمل فطيرة السكر في الطاسة

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة التحضير فطيرة الطاسة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-