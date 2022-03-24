بمكونات إقتصادية اعملي كفتة الدجاج بالجبن بطعم مميز ومقرمش في المنزل

تعد كفتة الدجاج بالجبن من الأطباق المميزة والتي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار كما أنها من الوجبات الخفيف والسريعة التي يتم تقديمها بجانب الكاتشب أو المايونيز، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة وسهلة حتى تستطيع الأمهات تحضيرها بسهولة لأولادها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت كما أنها تتكون من مكونات إقتصادية وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل ويمكن تحضير كمية كبيرة بمقادير بسيطة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كفتة الدجاج بالجبن بطعم رائع ومميز.

مقادير عمل كفتة الدجاج بالجبن

تحتوي كفتة الدجاج بالجبن على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٣ حبات من البطاطس.

حبة من البيض.

٤ قطع من صدور الدجاج.

ملعقتان من الجبن السائل.

رشة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقتان من البقدونس المفروم.

حبتان من الثوم المهروس.

رشة من الملح.

زيت للقلي.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كفتة الدجاج بالجبن بطعم مميز وبمكونات إقتصادية هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر إناء عميق ونقوم بسلق البطاطس وهرسه، ثم نقوم بسلق صدور الدجاج مع إضافة رشة من الملح والفلفل. بعد ذلك نقوم بتقطيع الدجاج إلى قطع صغيرة جداً، ثم نقوم بخلطها مع البطاطس. ثم نضيف لها البقدونس والثوم والفلفل والجبن مع الخلط، بعد ذلك نقوم بإضافة رشة من الفلفل مع خلطها جميعا. بعد ذلك نقوم بتشكيل الخليط إلى كرات صغيرة أو أصابع ثم تغمس في البيض بعد ذلك نضعها في الزيت للقلي. ثم نقلبها حتى تأخذ اللون الذهبي، بعد ذلك نخرجها على منديل مطبخ، ثم نضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق كفتة دجاج بالجبن لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة المايونيز

سوف نقدم طريقة عمل صلصة المايونيز في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-