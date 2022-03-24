طريقة صباغة الحواجب باللون البني والنصائح الواجب اعتبارها عند صبغ الحواجب

طريقة صباغة الحواجب باللون البني، صبغ الحواجب باللون البني من الأمور التي يبحث عنها الكثير من الفتيات والسيدات؛ حيث أنها إحدى صيحات الموضة الحديثة حيث أن الحواجب من الأشياء التي تجذب الانتباه في شكل الوجه، مما يزيد من جمال المرأة وتبحث الكثير من الفتيات عبر محركات البحث عن أفضل الطرق الطبيعية للحصول على صبغة حواجب بني من المنزل، لذلك نقدم لكم هذا الموضوع من خلال مقالنا اليوم.

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طريقة صبغ الحواجب بني

من خلال المكونات التالية يمكنك تحضير لعمل الوصفة بنجاح، وتتكون هذه المكونات من الآتي:

2 ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة التي تم عمله.

نصف ملعقة صغيرة من الكاكاو.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

فرشاة صغيرة.

طريقة التحضير

الآن يمكنك عمل صبغة الحواجب البني بكل سهولة من المنزل؛ حيث أن مكوناتها بسيطة جدا ولا تكلفك كثير من الثمن، وخطواتها كالتالي:

نحضر وعاء صغير ونضع به بواقي القهوة مع الكاكاو ويقلب الخليط جيدا. يتم التقليب المستمر حتى نحصل على اللون البني الجميل. ثم بعدها نضيف عسل النحل وزيت الزيتون ونقلب جيدا. ومن ثم يتم التقليب حتى تتجانس جميع المكونات ونتركها لدقائق. يتم تطبيق الخليط على الحواجب مع الحرص على خروج الخليط بعيدا عن خط الحواجب. للحصول على اللون واضح يجب تكرار الوصفة. نترك الخليط على الحواجب لمدة عشرين دقيقة. يتم استخدام سلاكة الأسنان أو القطنة التي تستخدم في تنظيف الأذن لإزالة الخليط. يغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر والصابون للتخلص من بقايا الخليط جيدا. يتم تكرار هذه الطريقة عند الحاجة.

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