كيكة الزبادي اليومية في الخلاط هشه وخفيفه جدا لا تقاوم

كيكة الزبادي واحدة من أنواع الكيكات التي تتمي بأنها هشة ومميزة المذاق للغاية، وقد تتميز بأنها واحدة من أفضل الحلويات الشرقية التي يتم تحضيرها في المنزل بسهولة ويسر، وقد يتم تحضيرها في المنزل من خلال إضافة الحليب والبيض والدقيق مع بعضهم البعض ومن ثم وضعها في الفرن، ولهذا فقد نتعرف على بعض التركات والاضافات التي تجعل من كيكة الزبادي ذات مذاق مميز وجميل للغاية، حتى تتمكن من تناولها مع الشاي أو تناولها كوجبة خفيفة في الصباح بدلا من وجبة الإفطار، وهذه الكيكة قد تتميز بأنها تحضر من مكونات بسيطة موجودة في كل منزل.

مكونات كيكة الزبادي

من أجل تحضير كيكة الزبادي يمكنك تحضير بعض المكونات الأساسية التي تساعد في تحضير هذه الحلوى المميزة بالمكونات التالية، وهذه المكونات هي:

كمية دقيق حسب عدد الأفراد، أربع بيضات لكل كيلو دقيق وكوب من الزيت وكمية مماثلة من الزيت وكوب زبادي.

كمية من برش البرتقال ورشة ملح ورقة من بيكربونات الصوديوم.

رشة فانيليا وملعقة بيكربونات، مع تحضير كوب ماء وكوب سكر وليمونة للشربات.

طريقة تحضير الشربات

يتم تحضير كمية الناء بعد تقليب السكر فيها على النار

ثم تقلب المكونات جيدا ويتم عصر ليمونة عليها وتظل على النار حتى تزيد قوامها.

ثم يتم اغلاق النار عليها وتترك حتى تبرد تماما حتى يتم وضعها على الكيك.

طريقة تحضير كيك الزبادي ببشر البرتقال