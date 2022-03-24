7 طرق هتخلي ضوافرك تنمو اقوى واطول

الضوافر الضعيفة الهشة ممكن تكون مشكلة عند كتير من البنات ، وبغض النظر عن محاولاتك عشان تزودي نموها ، الا انها هتفضل ضعيفة ومش هتوصلي للنتيجة اللي انتي عايزاها لو موفرتيش العناية المناسبة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنساعدك في المهمة دي ، وهنشارك معاكم 7 نصايح لضوافر صحية.

نصايح لضوافر صحية:

1- ما تستخدميش المانيكير طول الوقت:

من المفاهيم الغلط ان طبقة المانيكير بتحمي الضوافر ، لكن ده مش صحيح ، دكاترة الجلدية حذروا من استخدام المانيكير لفترة طويلة لان ده هيخلي المواد الكيميائية الموجودة فيه تتسرب للضوفر وتتسبب في تغيير اللون, الانقسام, التقشر ، ضروري جدا انك لو بتستخدمي مانيكير طول الوقت تدي ضوافرك استراحة هيكون مفيد لصحة ضوافرك.

2- ابرديها بانتظام ، لكن ما تستخدميش القصافة على طول:

ضوافرنا ممكن تتلف وتتكسر لو ما اتقصتش بانتظام ، ولكن مع ذلك مهم جدا انك تختاري الاداة المناسبة للعناية بضوافرك ، ممكن تكون القصافات اسهل في الاستخدام ولكنها مش الافضل لانها ممكن تسبب تشققات وانقسامات في الضوافر ، بدل القصافة بننصحك تستخدمي المبرد لانه مش بيسبب ضغط كبير على ضوافرك وبالتالي هيحافظ عليها.

نصيحة: ابردي ضوافرك دايما في اتجاه واحد ، لان حركة المبرد رايح جاي على الضوفر ممكن تتلفه.

3- ماتنضفيش غير وانتي لابسة جوانتي مطاطي:

اثناء عمل شغل البيت الضوافر مش بس بتتعرض للمواد الكيميائية الضارة ، ولكن كمان التعرض للماية لفترة طويلة ممكن يضعفها ، عشان كده بننصحك ما تنسيش تلبسي جوانتي المرة الجاية لما تيجي تغسلي الاطباق.

4- كلي ارز اكتر:

صحتنا بتعتمد لحد كبير على اختياراتنا الغذائية ، وكمان مظهرنا من بشرة وشعر وضوافر ، ومن الفيتامينات المهمة والاساسية لنمو الضوافر وتقويتها هي فيتامين B ، اللي هتلاقيه متوفر في الارز ، وبالتالي اكل الارز اكتر من مرة في الاسبوع ممكن يساعدك على تقوية ضوافرك.

5- اتجنبي مقويات الاظافر:

ممكن تشوفي ان الموضوع متناقض ، ولكن الحقيقة ان مقوي الاظافر مش هيساعد ضوافرك عى المدى الطويل ، المكونات اللي فيه هتقوي الضوافر في البداية بس ، ولكن مع مرور الوقت ممكن انها تجف وتبقى هشة ومعرضة للتكسر.

6- افركي ضوافرك بالفازلين:

الفازلين من المنتجات الضرورية في روتين العناية بالاظافر ، لانه يعتبر مرطب للضوافر وكمان الجلد اللي حوالين الضوافر ، واستخدامه يوميا على الضوافر هيساعد في علاج هشاشة الاظافر من خلال عمل طبقة واقية وتقوية الضوافر.

نصيحة: عشان توصلي لافضل النتايج ، افركي الفازلين على الضوافر وسيبيه لمدة 3 – 5 دقايق ، وبعدها اغسليه بالماية.

7- انقعي ضوافرك في عصير برتقان طازة:

الاطعمة الغنية بفيتامين C تعتبر ضرورية للصحة العامة واكيد لنمو الشعر والضوافر ، ومع ذلك تقدري تستخدمي الفيتامين ده خارجيا لنمو الضوافر بشكل اسرع ، جربي انقعي ضوافرك في عصير برتقان لمدة 10 دقايق كل يوم ، وممكن تستبدلي البرتقان بالليمون.

نصيحة: حمض الستريك الموجود في البرتقان ممكن يسبب جفاف الضوافر ، عشان كده لازم تتأكدي من شطف الضوافر كويس جدا بعد نقعها وترطيبها باستخدام كريم بعدها.

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