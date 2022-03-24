7 طرق هتخلي ضوافرك تنمو اقوى واطول

الضوافر الضعيفة الهشة ممكن تكون مشكلة عند كتير من البنات ، وبغض النظر عن محاولاتك عشان تزودي نموها ، الا انها هتفضل ضعيفة ومش هتوصلي للنتيجة اللي انتي عايزاها لو موفرتيش العناية المناسبة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنساعدك في المهمة دي ، وهنشارك معاكم 7 نصايح لضوافر صحية.
نصايح لضوافر صحية:
1- ما تستخدميش المانيكير طول الوقت:
من المفاهيم الغلط ان طبقة المانيكير بتحمي الضوافر ، لكن ده مش صحيح ، دكاترة الجلدية حذروا من استخدام المانيكير لفترة طويلة لان ده هيخلي المواد الكيميائية الموجودة فيه تتسرب للضوفر وتتسبب في تغيير اللون, الانقسام, التقشر ، ضروري جدا انك لو بتستخدمي مانيكير طول الوقت تدي ضوافرك استراحة هيكون مفيد لصحة ضوافرك.
2- ابرديها بانتظام ، لكن ما تستخدميش القصافة على طول:
ضوافرنا ممكن تتلف وتتكسر لو ما اتقصتش بانتظام ، ولكن مع ذلك مهم جدا انك تختاري الاداة المناسبة للعناية بضوافرك ، ممكن تكون القصافات اسهل في الاستخدام ولكنها مش الافضل لانها ممكن تسبب تشققات وانقسامات في الضوافر ، بدل القصافة بننصحك تستخدمي المبرد لانه مش بيسبب ضغط كبير على ضوافرك وبالتالي هيحافظ عليها.
نصيحة: ابردي ضوافرك دايما في اتجاه واحد ، لان حركة المبرد رايح جاي على الضوفر ممكن تتلفه.
3- ماتنضفيش غير وانتي لابسة جوانتي مطاطي:
اثناء عمل شغل البيت الضوافر مش بس بتتعرض للمواد الكيميائية الضارة ، ولكن كمان التعرض للماية لفترة طويلة ممكن يضعفها ، عشان كده بننصحك ما تنسيش تلبسي جوانتي المرة الجاية لما تيجي تغسلي الاطباق.
4- كلي ارز اكتر:
صحتنا بتعتمد لحد كبير على اختياراتنا الغذائية ، وكمان مظهرنا من بشرة وشعر وضوافر ، ومن الفيتامينات المهمة والاساسية لنمو الضوافر وتقويتها هي فيتامين B ، اللي هتلاقيه متوفر في الارز ، وبالتالي اكل الارز اكتر من مرة في الاسبوع ممكن يساعدك على تقوية ضوافرك.
5- اتجنبي مقويات الاظافر:
ممكن تشوفي ان الموضوع متناقض ، ولكن الحقيقة ان مقوي الاظافر مش هيساعد ضوافرك عى المدى الطويل ، المكونات اللي فيه هتقوي الضوافر في البداية بس ، ولكن مع مرور الوقت ممكن انها تجف وتبقى هشة ومعرضة للتكسر.
6- افركي ضوافرك بالفازلين:
الفازلين من المنتجات الضرورية في روتين العناية بالاظافر ، لانه يعتبر مرطب للضوافر وكمان الجلد اللي حوالين الضوافر ، واستخدامه يوميا على الضوافر هيساعد في علاج هشاشة الاظافر من خلال عمل طبقة واقية وتقوية الضوافر.
نصيحة: عشان توصلي لافضل النتايج ، افركي الفازلين على الضوافر وسيبيه لمدة 3 – 5 دقايق ، وبعدها اغسليه بالماية.
7- انقعي ضوافرك في عصير برتقان طازة:
الاطعمة الغنية بفيتامين C تعتبر ضرورية للصحة العامة واكيد لنمو الشعر والضوافر ، ومع ذلك تقدري تستخدمي الفيتامين ده خارجيا لنمو الضوافر بشكل اسرع ، جربي انقعي ضوافرك في عصير برتقان لمدة 10 دقايق كل يوم ، وممكن تستبدلي البرتقان بالليمون.
نصيحة: حمض الستريك الموجود في البرتقان ممكن يسبب جفاف الضوافر ، عشان كده لازم تتأكدي من شطف الضوافر كويس جدا بعد نقعها وترطيبها باستخدام كريم بعدها.
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