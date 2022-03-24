خفيفة وصحية.. بطاطس فريسكاس في الفرن بدون قلى او دهون وحافظي على مستوى الكلسترول

الكثير من الأمهات يبحثون عن طريقة عمل بطاطس فريسكاس في الفرن حيث أن الأطفال يطلبونها دوماً لأنها من الأطعمة المقرمشة، ومن خلال هذا المقال سنقدم لك أفضل طريقة لعملها وذلك بكل سهولة حتى تقدميها لأطفالك بجانب أي نوع من الأطعمة، كما يمكنك إعطاؤها لهم كنوع من أنواع السندوتشات في المدارس وذلك كنوع من التغيير.

بطاطس فريسكاس في الفرن

من الذ المقبلات واقربها للقلب هي البطاطس المقلية المقرمشة والمحببة للجميع، وتعتبر البطاطس الفريسكاس من ألذ طرق عمل البطاطس، والتي يمكنك عملها في الفرن لجعلها أخف، وإليك الطريقة فيما يلي:

مقادير البطاطس الفريسكاس

كيلو من البطاطس.

عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

وعدد 4 ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

عدد 1 ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر.

وعدد 2 ملعقة كبيرة من الكركم.

عدد 2 ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ورق زبدة.

ملعقة من البابريكا.

طريقة عمل بطاطس فريسكاس بدون قلي

أولا قومي بتحضير وعاء كبير وضعي به لتر من الماء البارد.

بعد ذلك احضري كمية البطاطس المتوفرة، واغسليها جيداً بالماء والفرشاة المتخصصة في تنظيف الخضروات حتى لا تزيلي قشر البطاطس لأنه ذات فائدة كبيرة.

ثم استخدمي السكين في تقطيع البطاطس قطع سميكة.

بعد ذلك قومي بتقطيع القطع السميكة إلى أصابع سميكة.

ثم الآن ضعي البطاطس في الوعاء الموجود به الماء.

بعد ذلك اتركيه حتى يبرد تماماً.

ثم قومي بتحضير الخلطة المكونة من الكركم والبابريكا.

بعد ذلك أضيفي الملح والفلفل الاسمر.

ثم قومي بوضعهم في بولة مع كمية الدقيق.

بعد ذلك اخلطي معهم البيكنج بودر.

ثم قلبيهم جيداً، ثم قومي بوضع البطاطس في الخليط.

بعد ذلك وقومي بأخذ البطاطس من الخليط وضعيها في مصفاة حتى تتخلصي من باقي كمية الخليط الذي قمتي بوضع البطاطس به.

الآن احضري صينية وضعي بها ورق الزبدة.

ثم سخني الفرن جيداً.

بعد ذلك قومي بفرد البطاطس في ورق الزبدة مع مراعاة ابتعادهم عن بعضهم حتى تصل الحرارة إلى البطاطس.

ثم اتركي الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة، ثم اخرجيها من الفرن وقومي برش الملح عليها.

في نهاية المقال قد نكون تحدثنا عن طريقة عمل بطاطس فريسكاس في الفرن حتى تصبح البطاطس خفيفة، وذلك دون وضعها في الزيت، فاعديها لأولادك واجعليهم يتذوقون ألذ بطاطس فريسكاس.