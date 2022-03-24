اجهزي لعزومات رمضان.. كفتة الحاتي المشوية بأسرار أبو شقرة اعمليها ولا أحسن كبابجي

كثيراً ما تقوم ربات المنزل بشراء الكفتة المشوية من المطاعم كنوع من التغيير في الأطعمة ولكن تعتبر هذه الوجبات مكلفة بالنسبة لمصروف المنزل لذلك سوف نوفر لك طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية في المنزل بكل سهولة وبنفس المذاق الرائع وأيضاً بدون تكلفة عالية فعليك متابعة هذا المقال حتى تستفيدي من الطريقة التي سنقدمها لك.

كفتة الحاتي المشوية

تعتبر الكفتة المشوية من أحلي وألذ الأكلات التي ليس لها منافس، وتكون ضيف أساسي على موائد الإفطار في رمضان، لذلك إليك عزيزتي الأم طريقة سهلة لعمل الكفتة المشوية في المنزل على طريقة الحاتى وذلك من خلال الطريقة التالية:

مقادير الكفتة المشوية

نصف كيلو من اللحم المفروم وبه نسبة من الدهن.

عدد 1 حزمة من البقدونس.

وعدد 2 حبة من البصل الأحمر.

عدد 1 ملعقة من بهارات اللحم.

وعدد 1 ملعقة من السبع بهارات.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

عدد 2 ملعقة من زيت عباد الشمس.

شواية.

قطعة من الفحم.

طريقة عمل الكفتة زي الكبابجي

أولا أحضري وعاء لوضع اللحم المفروم به.

بعد ذلك استخدمي الكبة الكهربائية في فرم البصل.

ثم قومي بأخذ تفل البصل وضعيه على اللحم المفروم بعد أن تقومي بتصفيته جيداً.

بعد ذلك اتركي ماء البصل في كوب جانباً.

ثم قومي بفرم البقدونس فرماً ناعماً.

بعد ذلك ضعي البقدونس على الخليط وقلبي.

ثم أضيفي ملح الطعام.

بعد ذلك قومي بإضافة الفلفل الأسود.

ثم قلبي بهارات اللحم معهم.

بعد ذلك أضيفي إليهم السبع بهارات وأكملي تقليب.

الآن قومي بوضع يديك في ماء البصل واحضري الأسياخ وخذي قطعة من اللحم لتقومي بتشكيلها على الأسياخ.

بعد ذلك أكملي باقي كمية اللحم على الأسياخ.

ثم قومي بوضع الأسياخ في الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى تتماسك الكفتة.

بعد ذلك سخني الشواية جيداً.

ثم ضعي الأسياخ بها واتركيها حتى تنضج.

بعد التأكد من نضج اللحم قومي بإخراجها من الشوية في أطباق واحضري قشرة من البصل.

بعد ذلك أشعلي الفحم وضعيه على قطعة قشر البصل.

ثم قومي بإطفاء الفحم باستخدام الزيت.

بعد ذلك غطي الطبق وضعي به الفحم.

بعد مرور خمسة دقائق ارفعي الغطاء وقدمي الكفتة المشوية في أطباق التقديم.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية بأسهل طريقة وبنفس الطعم الذي تتذوقيه من الحاتي فقومي بإعدادها وبجانبها البطاطس المقلية والكاتشب مع وجود طبق من المكرونة بالصوص الأحمر اللذيذة