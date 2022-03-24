احذر من السم القاتل.. 4 أجزاء في الفراخ لا تتناولها خطيرة على الجسم وتسبب الامراض ومشاكل صحيه

ننشر لكم اليوم أضرار تناول بعض أجزاء الفراخ والتي يجب التخلص منها فورًا عند تحضير الفراخ وتنظيفها، حيث أن هذه الأجزاء تحتوي على كميات كبيرة من السموم والميكروبات وكذلك الدهون التي لا يجب أبدًا أن نتناولها حتى لا نُصاب بأمراض وخيمة، فالفراخ هي من الأكلات التي نتناولها بشكل كبير على مدار الأسبوع وبالرغم من فوائدها العظيمة إلا أن هناك بعض الأضرار التي تعود علينا منها والتي يمكننا تجنّبها برمي هذه الأجزاء وعدم تناولها.

أضرار تناول بعض أجزاء الفراخ

أكدت بعض الأبحاث الطبية العالمية الشهيرة عن وجود أضرار شديدة في تناول بعض أجزاء الفراخ والأجزاء التي يجب التخلص منها في الفراخ هي كالآتي:-

يجب التخلص أولًا من ذيل الدجاجة نهائيًا وعدم تناوله

لأنه يحتوي على نسبة عالية من السموم فهو مكان يخرج منه سموم وتتراكم عليه البكتيريا حتى وإن قمنا بتنظيفه بشكل جيد.

ورئتي الدجاجة هي ثاني جزء يجب التخلص منه فورًا.

حيث أنه يحمل الكثير من الطفيليات والميكروبات التي لا يمكن القضاء عليها لا عند التنظيف ولا على النار أيضًا لأن مقاومتها عالية.

أما رأس الدجاجة التي يقوم البعض بتناوله فهذا شيء غير صحي .

فالدجاجة يتم معالجتها من خلال رأسها بالحقن والمبيدات وبذلك فإن هذا الجزء سام تمامًا ويحوي كمية كبيرة من المخاطر.

وأخيرًا جلد الدجاج فهو جزء غني بالدهون الضارة والكثير من البكتيريا الضارة المتراكمة عليه من الأعلى وبذلك لا يجب نهائيًا تناوله.

أهم فوائد تناول الدجاج للجسم

وتتمثل فوائد تناول الفراخ الصحية للجسم في كل مما يلي:-