انسي الوجبات السريعة.. كريب المحلات المقرمش بالمنزل لطعم خرافي واضمني الجودة والنظافة

هل جربت مرة أن تقوم بإعداد الكريب بنفسك في المنزل؟، فإذا كنت لم تجربيه من قبل فنحن نقدم لك طريقة عمل كريب المحلات المقرمش حتى تقومي بعمله لأسرتك وتجعليهم يجربونه، وذلك بمكونات متواجدة لديك في منزلك حتى توفري الكثير من الأموال وحتى تضمني إن هذه المكونات المستخدمة فيه نظيفة.

كريب المحلات المقرمش

تبحث الأمهات حول أفضل طريقة لعمل الكريب مثل المحلات، حيث يحبه الطفال و الكبار ولكن لا تكون مطمئنة من نظافة الوجبات السريعة، لذلك عليك أن تجربي عمل الكريب في المنزل من خلال الطريقة التي سوف نعرضها عليك فيما يلي:

مقادير عجينة الكريب

كوب كبير من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

ملعقتين صغيرتين من نشا الذرة.

ربع ملعقة من ملح الطعام.

حبة من البيض الكبير.

كوب كبير من اللبن الحليب.

ملعقتين كبيرتين من زيت الذرة.

نقطة من الفانيليا السائلة.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

جبن موتزاريلا.

كوب من الطماطم المقطعة.

وكوب من الفلفل الرومي المقطع.

زيتون حلقات.

طريقة عمل الكريب في البيت

أولا قومي بوضع البيض في بولة، وقومي بخفقها جيداً.

بعد ذلك ضعي اللبن على البيض واخفقي مرة أخرى.

ثم ضعي الفانيليا على المكونات.

بعد ذلك أضيفي زيت الذرة إليهم وقلبي مرة أخرى.

ثم قومي بوضع ملح الطعام وقلبي.

بعد ذلك ضعي الدقيق في طبق صغير ثم قومي بإضافة النشا إليه، وقلبيهم جيداً.

الآن اسكبي الخليط السائل على المكونات الجافة بالتدريج مع استخدام مضرب كهربائي حتى يصبح لديك عجين سائل.

بعد ذلك احضري صينية كبيرة لعمل الكريب.

ثم سخني الصينية جيداً.

بعد ذلك خذي كبشة من الخليط وضعيها في الصينية مع فردها.

ثم اتركيها تنضج، ثم اقلبيها على الوجه الآخر.

بعد ذلك قومي بإكمال باقي الكمية.

طريقة عمل حشوة الكريب

حضري الحشو بوضع البصلة المقطعة في طاسة مع ملعقتين من الزيت وقلبي حتى تصبح ذابلة.

بعد ذلك ضعي اللحم عليها واضيفي ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ثم قومي بحشو الكريب به وضعي عليها الطماطم، الفلفل، الزيتون والجبن الموتزاريلا.

بعد ذلك اغلقي الكريب على شكل مثلث.

ثم سخني الجريل وضعي عليه الكريب، وقلبي من الجهتين حتى يصبح مقرمش وذهبي.

بعد ذلك قدمي الكريب المقرمش مع البطاطس والكاتشب.

في نهاية المقال قد نكون عرضنا طريقة عمل كريب المحلات المقرمش اللذيذ حتى تقوم بعمله في المنزل بيديك، وذلك بدلاً من أن تقومي بشرائه من محلات الكريب حتى تضمني نظافة المكونات وتوفري الكثير من أموالك.