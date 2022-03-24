انسي الكرش.. تناوليه قبل النوم لمدة 10 أيام للحصول على بطن مسطح و نحيف مثل الكوريات

نقدم لكم اليوم أفضل مشروبات طبيعية لتخسيس الوزن والقضاء على مشاكل السمنة المفرطة، فالسمنة المفرطة هي مرض خطير حتى وإن كان يجهل مدى خطورته الكثير من الأشخاص كما أنها قد تعيق حياتك وتمنعك من ارتداء الملابس التي تريدها وترتاح إليها، وبالإضافة إلى ذلك فإنه قد يعرّضك إلى احتمالية الإصابة بالأمراض الخطيرة والتي تؤدي بحياتك أحيانًا إلى الموت فعلًا ولذلك قم باتباع ما سنقوم بتوضيحه في مقالنا اليوم حتى تنعم بجسم مثالي بدون أي دهون أو ترهلات.

أفضل مشروبات طبيعية لتخسيس الوزن الزائد

يمكنك تحضير أكثر من وصفة طبيعية تساهم في نفس دهون البطن والأرداف ومن بين هذه الوصفات ما يلي:-

1. مشروب عصير التوت والليمون

مكونات المشروب:-

عصير ليمون.

ماء فاتر.

توت مفروم.

خطوات التحضير:-

أضيفي عصير الليمون والتوت المفروم في وعاء يحتوي على الماء وقلبيه جيدًا ثم ضعي الخليط بداخل الخلاط حتى يتم هرس المكونات تمامًا وتصبح ناعمة.

يمكنك إضافة الماء بالتدريج ثم قومي برفع الخليط من الخلاط ووضعه في كوب مناسب وقومي بتناوله ثلاث مرات يوميًا بعد كل وجبة أساسية حتى تنعمي بفوائده الصحية.

2. مشروب ماء العسل والقرفة

القرفة من المكونات التي تعمل على تعزيز عملية الهضم وتحرق كميات كبيرة من السعرات الحرارية.

ويمكنك إضافتها إلى العسل حتى تحصلي على قيمة غذائية عظيمة.

أضيفي نصف ملعقة من القرفة المطحونة وقلبيه جيدًا ثم أضيفي الماء المغلي إلى القرفة.

قومي بتحليته بالعسل الأبيض ولا تحليّه بالسكر.

اتركي الخليط حتى يبرد ثم قومي بتناوله يوميًا قبل النوم بمدة نصف ساعة ومرة أخرى صباحًا على معدة فارغة بعد الاستيقاظ من النوم واتبعي الوصفة لمدة أسبوع كامل.

3. مشروب بذور الشمر