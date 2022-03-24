حبة واحدة قبل النوم تخرج كل الغازات والانتفخات المتراكمة في البطن في 10 دقائق علاج طبيعي

نقدم لكم اليوم أهم فوائد اليانسون للانتفاخات والغازات التي تحدث في المعدة والقولون، فانتفاخات البطن تحدث بسبب عدة أسباب سنوضحها لكم فيما يلي حيث أنها من المشاكل المزعجة تمامًا والتي يعاني منها الكثير من الأشخاص وخاصة الذين يعانون من مشكلة القولون العصبي، واليانسون من النباتات والأعشاب الطبيعية التي لها فائدة عظيمة بالنسبة للصحة والأعراض المرضية المختلفة وهو من الأعشاب الطبية التي كان يُنصح بها منذ القدم كنوع من أنواع الأدوية.

أهم فوائد اليانسون للانتفاخات والغازات

يعمل اليانسون على علاج التهابات المعدة المختلفة والتخلص من قرح المعدة وتليين جدار المعدة.

يهدئ الأعصاب حيث أنه يحتوي في تكوينه على خصائص مهدئة للأعصاب وتساعد على الاسترخاء.

يعالج مشكلة القولون العصبي ويهدئ من آلام الدورة الشهرية كما أنه مسكن قوي لآلام البطن والمعدة.

مفيد لمشاكل الإسهال حيث أنه يعوّض الجسم عن السوائل التي يتم هدرها بعد الإسهال.

ما هي أسباب انتفاخات البطن والقولون؟

تناول أطعمة مختلفة بكميات كبيرة وبلع الهواء عند تناول الطعام.

الإفراط في تناول المشروبات الغازية مثل البيبسي والكوكاكولا.

تناول الطعام السبايسي الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الشطة.

التدخين سبب من أسباب غازات البطن حيث أن السجائر تحتوي على نسبة كبيرة من النيكوتين.

الأطعمة الغنية بالدهون والمقليات وكذلك الأطعمة القليلة الكربوهيدرات.

بعض أنواع الخضروات تساهم في اضطرابات القولون والانتفاخات مثل القرنبيط والباذنجان.

بعض منتجات الألبان لها قدرة على حدوث انتفاخات البطن حيث أن الحليب يحتوي على اللاكتوز.

مشروبات طبيعية لمعالجة انتفاخات البطن

هناك بعض المشروبات الطبيعية الأخرى التي لها قدرة كبيرة على معالجة انتفاخات البطن والقولون المختلفة ومن بين هذه المشروبات ما يلي:-

مشروب النعناع هو أحد المشروبات التي تعالج مشاكل انتفاخات البطن حيث أنها تحتوي على مضادات التهابات قوية وتهدئ من المعدة و تطرد الغازات والاضطرابات من المعدة و تهدئ آلام المعدة والقولون.

2. الكركديه أيضًا من المشروبات الطبيعية التي تعمل على تهدئة انتفاخات البطن وتهدئها كما أنه مدر قوي للبول ويضبط مستوى الأملاح والمعدة في الماء لاحتوائه على مادة الفلافونويد.