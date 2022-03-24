مكون سحري خطير لتطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات وينعم الشعر الخشن المجعد نتيجة روعه من أول أسبوع

تطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات، توجد مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين قاموا بتجربة الأسبرين للشعر وقد كان له دور كبير في إطالة الشعر ونعومته، ومن خلال بعض الدراسات التي تم إجراؤها أيضاً تم إثبات نجاح الأسبرين في تطويل الشعر، يمكن أن تكون هذه الوصفة غريبة أو صعبة بالنسبة للبعض، ولكن من خلال سطور المقال التالية سوف نوضح كيفية استخدام أقراص الأسبرين لتنعيم الشعر وتطويله، ولذلك تابعوا القراءة.

الأسبرين لتطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات

قبل أن نقوم بتوضيح كيفية استخدام الأسبرين للشعر يجب أن نوضح ما هي فوائد استخدامه للشعر وهي:

يساهم في القضاء على قشرة الرأس وذلك بسبب احتوائه على خصائص مرطبة، والأسبرين يحتوي على حمض السالسيليك وهو نفسه يتم استخدامه في الكثير من أنواع الشامبو التي تقضي على قشرة الرأس.

يساعد في علاج تقصف الشعر.

يعمل على زيادة نمو الشعر وبالتالي فإن ذلك يساعد على إطالة الشعر.

يمكن من خلال استخدام الأسبرين للشعر الحفاظ على لون الشعر من دون أن يتغير وذلك في حالة استخدام صبغة الشعر.

يقوم الأسبرين بالوصول بعمق إلى فروة الرأس وبصيلات الشعر ويساهم في ترطيب الشعر بشكل جيد وحمايته.

يساهم الأسبرين في علاج تساقط الشعر ويحافظ على نعومته وكثافته.

كيفية استخدام الأسبرين للشعر

من أجل تحضير هذه الوصفة نحتاج إلى اتباع الخطوات التالية:

مكونات وصفه الأسبرين لتطويل الشعر

قرص أو قرصين من الأسبرين.

ملعقة صغيرة من الماء.

نوع الشامبو المستخدم للشعر.

طريقة تحضير واستخدام الأسبرين لتكثيف الشعر

في وعاء نقوم بإضافة الأسبرين ونضيف إليه ملعقة صغيرة من الماء، ونقلبهم جيداً حتى يذوب الأسبرين، ويمكن استبدال هذه الخطوة وطحن أقراص الأسبرين أولاً.

بعد ذلك نضيف الكمية التي يتم استخدامها من الشامبو وخلطها مع باقي المكونات حتى يصبح القوام كريمي.

يتم استخدام هذه الوصفة في غسل الشعر وذلك عن طريق وضعها على الشعر وتدليك فروة الرأس باستخدامها، ثم يتم غسل الشعر بالماء فقط.

من أجل الحصول على نتيجة فعالة ومرضية في تطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات ينصح باستخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

وفي الختام نكون قد قدمنا إليكم في هذا المقال كيفية استخدام أقراص الأسبرين في تطويل الشعر وزيادة نموه بشكل طبيعي ومن دون أي آثار جانبية للشعر.